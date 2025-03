2 per cento sui patrimoni personali che superano i cento milioni di euro. In Francia riguarderebbe quattromila contribuenti, lo 0,01 per cento più ricco del paese. Ma anche se il numero di persone interessate è piccolo e l’aliquota è modesta (i capitali più grandi negli ultimi quarant’anni hanno reso molto di più: il 7 per cento annuo al netto dell’inflazione), lo stato potrebbe incassare tra i 15 e i 25 miliardi di euro all’anno. Un rapporto dell’Istituto per le politiche pubbliche rivela che in Francia più si è ricchi meno tasse si pagano: le 75 famiglie francesi più ricche pagano solo lo 0,3 per cento di imposte sui redditi. L’aliquota è così bassa perché, come spiega Mathias Thépot su Mediapart, “i più ricchi preferiscono creare delle holding in cui far confluire i profitti generati dalle loro aziende. Finché rimangono in una holding, queste somme non sono tassate, se non in minima parte. E ai miliardari non resta che sfruttare le scappatoie fiscali per ridurre l’aliquota quando vogliono sbloccare i soldi”. Per ammissione degli stessi parlamentari che l’hanno promossa, la legge approvata dall’assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, non è una rivoluzione e da molti è considerata il minimo indispensabile. Tra l’altro sicuramente non passerà in senato, dove la maggioranza di governo è più ampia. Ma almeno sarà servita a riaprire nel paese un dibattito importante. ◆