◆ Nel 2022 vivevano legalmente in Sudafrica 2,4 milioni di immigrati, il 4 per cento della popolazione. Più dell’80 per cento veniva dall’Africa subsahariana, in particolare da Zimbabwe, Mozambico, Lesotho e Malawi. Non ci sono dati ufficiali sugli immigrati irregolari, ma le autorità dicono di espellerne almeno 15mila all’anno. Secondo un sondaggio condotto dalla Ichikowitz family foundation su mille giovani sudafricani, l’88 per cento di loro sostiene che gli immigrati senza documenti in regola sottraggono posti di lavoro e risorse, l’85 per cento che vanno allontanati a forza e l’86 per cento che la criminalità è in aumento. A sfruttare questi sentimenti sono movimenti come l’Operazione Dudula, un gruppo di vigilantes nato nel 2021 con l’obiettivo dichiarato di cacciare via dal paese gli immigrati irregolari. Reuters