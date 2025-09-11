Dopo le ultime elezioni legislative del giugno 2024, che sono state uno schiaffo per lo schieramento centrista del presidente, e in un contesto d’impopolarità di Macron e delle sue politiche, ha nominato a guidare il governo solo macronisti convinti, mostrando un evidente disprezzo per le urne. E Lecornu è un fedelissimo di Macron, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina. Ora rischia di ricominciare il circo della politica, con gli animi ancora più tesi per una scelta che sembra un affronto e le elezioni amministrative alle porte.