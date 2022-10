Nell’autunno del 2021 Rachel riceve un sms da suo fratello Peter: “Scusa, sono successe così tante cose oggi che mi sono dimenticato di dirti che alle 2.42 nostro papà è morto”. Rachel è cresciuta a Santa Ana, in California, insieme al fratello e al padre, ma ha deciso di andarsene a vent’anni per evitare le spirali di paranoia e violenza nelle quali ogni tanto cadeva il genitore. A centinaia di chilometri di distanza, era comunque in contatto con lui, parlandoci al telefono ogni settimana. Eppure Peter e suo padre sono riusciti a tenerle nascosto sia che avevano preso entrambi il covid, sia che erano contrari ai vaccini. Rachel torna a Santa Ana per il funerale, al quale il fratello non partecipa: pensa che sarebbe troppo rischioso stare in mezzo a tanta gente vaccinata, perché secondo lui il vaccino sarebbe stato creato per far ammalare chi non l’ha ricevuto. Qualche giorno più tardi, dopo aver lasciato contro il parere dei medici l’ospedale in cui era ricoverato, anche Peter muore di covid. Il gruppo di produzione dei podcast This American life e Serial torna finalmente a quello che sa fare meglio, cioè raccontare una storia di vita statunitense in tutte le sue contraddizioni, descrivendo l’isolamento e la paranoia vissuti da una fascia di cittadini totalmente abbandonati a se stessi.