Si tratta della prima offensiva militare statunitense in Medio Oriente dal ritorno di Trump alla Casa Bianca e dei bombardamenti più sanguinosi condotti contro lo Yemen da quando sono cominciati gli attacchi nel mar Rosso nel novembre 2023. Gli huthi, che controllano la maggior parte dello Yemen, hanno lanciato un’offensiva per colpire le navi dirette in Israele, in solidarietà con i palestinesi di Gaza. L’11 marzo hanno annunciato una ripresa degli attacchi contro le navi legate agli interessi israeliani che attraversano il mar Rosso, il mar Arabico, lo stretto di Bab al Mandeb e il golfo di Aden, interrompendo un periodo di calma relativa cominciato a gennaio con la tregua a Gaza. La decisione è stata presentata come una risposta alla decisione israeliana di bloccare l’ingresso degli aiuti umanitari nel territorio palestinese.