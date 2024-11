Tuttavia il programma economico di Lacalle Pou è stato efficace. Gli ultimi dati, diffusi a ottobre, indicano che l’inflazione annua è intorno al 5 per cento, paragonabile a quella del Brasile e molto distante da quella dell’Argentina (193 per cento). Le previsioni della Banca mondiale annunciano una crescita del 3,2 per cento per il 2024. Nel suo programma di governo il Frente amplio insiste sul rafforzamento delle politiche ambientali, di promozione e sostegno ai piccoli produttori e di inclusione sociale, le stesse che hanno guidato l’attività dei governi di centrosinistra tra il 2005 e il 2020. La sicurezza oggi è la preoccupazione principale degli uruguaiani. In questo ambito né la destra né la sinistra hanno introdotto misure significative. Il tasso di omicidi ha cominciato a crescere all’inizio degli anni duemila, arrivando a 11,2 ogni centomila abitanti nel 2019, contro i 7,8 omicidi di cinque anni prima. Durante la presidenza di Lacalle Pou l’indice si è ridotto leggermente, e nel 2023 è stato di 10,7 omicidi per centomila abitanti. In un paese dove il capo di stato non ha la possibilità di governare per decreto, Orsi dovrà presentare una buona strategia in parlamento e fare accordi con l’opposizione alla camera.