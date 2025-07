Le politiche francesi in materia di consumo di alcol sono molto meno severe rispetto a quelle sul tabacco. Questo “doppio standard” non è giustificabile. Anche se i consumi sono in calo dagli anni sessanta, la Francia è uno dei paesi in cui si beve di più: 10,35 litri di alcol all’anno per ogni abitante con più di 15 anni. Eppure è la seconda causa prevenibile di morte per cancro, responsabile di 28mila nuovi casi e di 41mila decessi all’anno. Il suo costo sociale raggiunge i 102 miliardi di euro. È anche, come spesso si dimentica, una delle principali cause di violenza: si stima che l’alcol sia coinvolto nel 30-40 per cento delle condanne.