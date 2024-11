dammi terra, così richiamo i lupi

nel bosco. sul mio cappotto

i loro peli, argentei come se fossero un’età.

degli anelli annuali nel legno si può narrare.

attendo già da tanto documenti.

non ci sono più radure, è un bosco

come una montagna. gratto muschio dagli alberi,

riempio i miei cuscini. tutto ciò che dico è bugia.

i lupi non mi danno retta.

dormo in ruscelli, mangio bacche di sorbo,

sfacciatamente, come se qui fossi a casa.