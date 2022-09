Il 12 luglio il presidente della National oil corporation (Noc), Mustafa Sanalla, è stato licenziato dal governo di unità nazionale (Gnu) di Dbaibah. Al suo posto è stato nominato Farhat Bengdara, personalità dell’epoca di Muammar Gheddafi e banchiere ritenuto vicino a Khalifa Haftar, che è sostenuto da Abu Dhabi. In questa mossa molti hanno visto una specie di riavvicinamento tra i due avversari, che potrebbe favorire l’appoggio della camera dei rappresentanti al Gnu. In realtà, dopo il ritorno in scena di figure dell’élite come Haftar, Aguila Saleh (presidente della camera dei rappresentanti), Abdul Hamid Dbaibah, Fathi Bashagha e Farhat Bengdara, molti pensano che il potere del popolo e la rivoluzione contro la dittatura di Gheddafi abbiano fallito.