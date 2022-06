Già dal titolo si capisce che Marco Testoni parla con entusiasmo di una persona eccezionale, Renato Nicolini (1942- 2012), l’ideatore alla fine degli anni settanta dell’indimenticabile Estate romana. E per l’autore non è stato difficile trovare altri ammiratori del gioioso e geniale assessore alla cultura del comune di Roma dal 1976 al 1985. Per gli autori delle pre e postfazioni di questo bellissimo libro, Christian Raimo, Walter Tocci e David Tozzo, l’uscita dal periodo pauroso del terrorismo grazie alla cultura, con tanto cinema e tanta musica, e la partecipazione anche degli abitanti delle periferie di Roma che si ritrovavano nel centro per vedere dei film o sentire dei concerti davanti alle basiliche o ai monumenti della città antica, è un esempio straordinario da seguire. Architetto di formazione, artista e politico, Nicolini – che è anche stato deputato del Partito comunista italiano e poi del Pd – ha dato l’opportunità a tutti i romani di poter vivere la bellezza straordinaria della loro città, grazie a una politica culturale che dopo di lui è rapidamente sparita. Non solo: fece un miracolo simile a Napoli negli anni novanta. La Roma disastrata di oggi, invasa dai rifiuti e dai cinghiali, avrebbe tanto bisogno di un Renato Nicolini. ◆