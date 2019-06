Perché la Commissione europea potrebbe sanzionare l’Italia

È probabile che il 5 giugno la Commissione europea avvii dei procedimenti disciplinari contro l’Italia per l’incapacità del paese di ridurre il debito pubblico, come richiesto dal diritto dell’Unione europea.

Il debito dell’Italia è in aumento: è salito al 132,2 per cento del pil nel 2018 contro il 131,4 per cento nel 2017 e salirà al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni della Commissione.

I ministri delle finanze dell’Ue hanno chiesto all’Italia di ridurre il disavanzo strutturale dello 0,6 per cento del pil all’anno, finché non sarà in pareggio o in attivo. Invece, il divario è aumentato ogni anno dal 2015 e si prevede che salirà al 2,4 per cento del pil quest’anno e al 3,6 per cento nel 2020, a meno che le politiche economiche non cambino.

L’Italia è la terza economia della zona euro e ha il secondo debito più alto come quota del pil in Europa dopo la Grecia. I piani di Roma per maggiori prestiti e spese che non si sono tradotti in una crescita economica più rapida preoccupano gli investitori, e i costi per i prestiti per l’Italia sono aumentati.

Le fasi disciplinari sono un processo legale complesso che potrebbe concludersi con una multa dello 0,2 percento del pil italiano, che sarebbe pari a circa 3,5 miliardi di euro. Nessun paese dell’Ue è mai stato multato.

Una multa per l’Italia è improbabile per motivi politici. Il commissario per gli affari economici, Pierre Moscovici, e il capo della Commissione Jean-Claude Juncker vedono le sanzioni come un fallimento del processo e in passato non hanno usato questa opzione in casi come quelli di Francia, Spagna e Portogallo.

In definitiva, una pressione efficace sull’Italia per cambiare politica verrà solo dai mercati, che vedono spesso la procedura disciplinare della Commissione come un fattore scatenante per chiedere un prezzo più alto per i prestiti a Roma.