Tutti i problemi del controllo del traffico aereo

A prima vista, il complesso industriale vicino all’aeroporto di Maastricht, poco fuori della città, non sembra incarnare il futuro dell’aviazione civile. Ma è la sede del Centro di controllo aereo di Maastricht (Muac), dove fino a cento persone lavorano contemporaneamente per garantire che gli aerei che volano alti nei cieli di Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale non si scontrino. Responsabili di uno degli spazi aerei più trafficati d’Europa, ogni giorno questi controllori aiutano 1.200 aerei ad attraversare uno spazio di 16 chilometri tra due zone militari al di sopra delle quali non si può volare in Belgio, evitando qualsiasi situazione di pericolo.

Fondato nel 1972 dall’agenzia intergovernativa Eurocontrol, il Muac è stato il primo tentativo al mondo di far lavorare insieme controllori di diversi paesi. Oggi è ancora l’unica iniziativa del genere, oltre che uno dei centri più all’avanguardia ed efficienti in termini di costi in Europa. E questo, in parte, è dovuto alla tecnologia. I piloti e i controllori del Muac, ad esempio, comunicano attraverso sistemi digitali, molto più rapidi rispetto a quelli bidirezionali. “È il futuro”, s’illumina John Santurbano, direttore del Muac. Ma è un futuro che pochi paesi stanno adottando, nonostante l’intensificarsi del traffico aereo stia rendendo la cancellazione e i ritardi sempre più frequenti.

Il centro di controllo del Muac, purtroppo, è un’eccezione. La maggior parte dei controllori si affida ancora a tecnologie utilizzate durante la seconda guerra mondiale. Gli aerei sono localizzati attraverso i radar, nonostante i satelliti di posizionamento globale (gps) siano più economici e più precisi. Le informazioni sono scambiate tramite radio invece che con sistemi di trasmissioni di dati. E, difficile a credersi nell’era digitale, negli Stati Uniti i controllori continuano a passarsi a vicenda dei foglietti di carta per tracciare il movimento degli aerei. Nel frattempo piccoli droni, invisibili ai radar e indifferenti ai messaggi vocali, proliferano e volano sempre più alti.

Negli Stati Uniti il numero dei ritardi causati da problemi di controllo del traffico aereo è aumentato del 69 per cento tra il 2012 e il 2017. In Cina il ritardo medio per ogni volo domestico si è impennato del cinquanta per cento nel 2017 e rimane, in media, di 15 minuti per volo. In Europa le cose stanno peggiorando più velocemente che in qualsiasi altro luogo. Lo scorso anno, secondo Eurocontrol, la durata dei ritardi è cresciuta del 105 per cento. Più del 60 per cento di questi ritardi è stato causato dalla mancanza di strumentazione o di personale, il 25 per cento da problemi meteorologici e il 14 per cento da scioperi dei controllori di volo o di altro personale. Eamonn Brennan, direttore di Eurocontrol, prevede che le cose andranno allo stesso modo, se non peggio, quest’anno.

I costi

Il prezzo pagato per questa situazione è enorme. Secondo Eurocontrol le cancellazioni e i ritardi sono costati all’economia europea 17,6 miliardi di euro lo scorso anno, un aumento del 28 per cento rispetto al 2017. Mantenere gli aerei in volo provoca uno spreco di carburante. Un controllo del traffico più efficiente potrebbe portare a risparmi di carburante compresi tra il cinque e il dieci per cento per ogni volo, secondo Graham Spinardi dell’università di Edimburgo. Per non parlare della fiducia dei cittadini, scossa da vari mancati incidenti. Nel 2017 un aereo di Air Canada che trasportava 140 persone ha interpretato male le istruzioni dei controllori, finendo quasi per atterrare su una pista di rullaggio dove erano parcheggiati altri quattro velivoli. Nel 2016 un volo di Eva Air proveniente da Los Angeles è andato pericolosamente vicino alla vetta di una montagna, perché il pilota aveva ricevuto istruzioni dove erano state confuse destra e sinistra.

È esattamente il genere di errori che il controllo del traffico aereo dovrebbe evitare. L’attuale sistema si è sviluppato negli anni cinquanta dopo una serie di collisioni mortali tra aerei in volo. Nel 1956 due aeroplani si sono scontrati sopra il Grand Canyon, uccidendo tutte le 128 persone a bordo. Poco dopo, nel 1958, gli Stati Uniti hanno attribuito all’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa) il potere di gestire il traffico sul suo territorio. Altri paesi poco dopo hanno creato i propri sistemi di controllo.

Il mercato dei servizi per il traffico aereo vale più di quattordici miliardi di dollari, secondo la società di ricerche Markets and Markets. Ma al contrario delle compagnie aeree e degli aeroporti, il controllo di questo settore è, con alcune eccezioni, ancora gestito dai governi. Nell’Unione europea solo in Gran Bretagna e Italia ci sono degli azionisti privati negli enti che si occupano del traffico aereo.