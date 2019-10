Ora Boris Johnson deve affrontare di nuovo il parlamento

Boris Johnson era di un umore effervescente quando si è rivolto alla stampa di Bruxelles, la sera del 17 ottobre, parlando con entusiasmo anche dei suoi programmi per la cena. Ma il suo principale obiettivo era persuadere quanti stavano guardando, soprattutto a Westminster, di aver raggiunto quello che chiamava “un grande accordo per il nostro paese e per l’Unione europea”. Ora ha meno di 36 ore per convincere i parlamentari che dovrebbero votare per l’accordo il 19 ottobre, in una rara seduta di sabato.

Il risultato del primo ministro è notevole, poiché molti suoi detrattori sostenevano che fosse destinato a fallire. Ha costretto l’Unione europea a riaprire l’accordo sull’uscita del Regno Unito ottenuto dal suo predecessore, Theresa May. Ha raggiunto un nuovo accordo con Leo Varadkar, il primo ministro irlandese, parlandogli di persona. Ed è riuscito a ignorare i consigli di quanti gli dicevano che l’Unione non avrebbe mai accettato un’intesa dell’ultimo minuto, spingendo i leader dell’Ue a sostenere un patto raggiunto solo poche ore prima. Li ha persino spinti a esprimere ottimismo sul fatto che tale accordo sarà ratificato in tempo perché la Brexit abbia luogo il 31 ottobre, un obiettivo che aveva da sempre promesso di raggiungere, all’insegna del motto “do or die” (costi quel che costi).

Eppure Johnson è arrivato a questo punto perlopiù facendo concessioni. Quando ha cominciato era determinato a stralciare il backstop irlandese, che mirava a evitare la creazione di un confine a pieno titolo tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, mantenendo tutto il Regno Unito in un’unione doganale con l’Ue. Il piano alternativo di Johnson prevedeva che l’Irlanda del Nord continuasse a rispettare alcuni aspetti del regime amministrativo dell’Ue, per esempio per i beni agroalimentari e i prodotti finiti, ma nel quadro di una zona doganale britannica separata. La proposta è stata respinta dall’Ue, sostenendo che sarebbe servita una qualche forma di controllo doganale tra il nord e il sud, nonostante Johnson sostenesse che questi avrebbero potuto essere effettuati in maniera non invadente, lontano dal confine.