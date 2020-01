Breve storia della neve hollywoodiana

Un uomo corre lungo un sentiero ghiacciato per tornare dai suoi cari. Una famiglia si riunisce in casa per sfuggire al gelo. Un interprete di canti natalizi sfida il freddo per regalare agli altri un po’ di calore festivo. Chiunque abbia visto La taverna dell’allegria (1942), La vita è meravigliosa (1946), Bianco Natale (1954), Mamma ho perso l’aereo (1990) o L’amore non va in vacanza (2006) sa benissimo che la neve è parte integrante dei film natalizi. Ma a Los Angeles, dove vengono girati ancora molti film, la neve non cade dal 1962. Creare banchi di neve, ghiaccioli che scendono dalle grondaie e fiocchi di neve è da sempre una sfida per i registi. Ma la necessità è la madre delle invenzioni.

Agli albori di Hollywood gli artisti degli effetti speciali creavano la neve da materiali comuni. Palle di ovatta venivano gonfiate per creare morbidi cumuli, aumentando vertiginosamente il rischio di incendi a causa della loro infiammabilità e dell’effetto delle luci cinematografiche. Le pastiglie contro l’indigestione venivano tritate in polvere e soffiate da grandi ventilatori per simulare le tempeste, ma presto gli attori che respiravano quella polvere hanno cominciato a lamentare disturbi di salute. Altre volte i fiocchi di mais venivano dipinti di bianco: l’effetto sullo schermo era convincente, ma con l’avvento del sonoro sono cominciati i problemi, perché quando gli attori li schiacciavano sotto le scarpe il suono rendeva inutilizzabili i dialoghiinutilizzabili i dialoghi e bisognava doppiare il film.

Dall’amianto a Snowcel

Un rischio molto più serio fu quello legato al sostituto della neve utilizzato nel Mago di Oz (1939). Nel film Dorothy si sveglia in un campo di papaveri innevato, ma quella neve era in realtà crisolito industriale, comunemente noto come amianto, una sostanza altamente cancerogena. Venduto con il nome di “puro bianco”, l’amianto è stato usato nell’industria cinematografica fino a dopo la seconda guerra mondiale, oltre a essere commercializzato come decorazione natalizia. Sul set del Medico di campagna (1936) furono utilizzate circa mille libbre (450 chili) di amianto per riprodurre la natura selvaggia del Québec.