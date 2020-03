Una strategia comune

L’Ue questa settimana deciderà come sostenere l’economia colpita dagli effetti del coronavirus: la sospensione del Patto di Stabilità e il fondo salva stati saranno i temi al centro dell’Ecofin oggi e dell’Eurogruppo domani. Dopo la proposta della Commissione Ue di applicare la clausola di salvaguardia per consentire una risposta all’emergenza coronavirus manca solo il sì degli stati membri. In esame anche l’ipotesi “coronabond”, su cui c’è un’apertura da parte della Bce (Lettera 43). In agenda In programma oggi il vertice dei ministri degli esteri per discutere di Covid-19 e di Libia. Giovedì è in calendario una riunione del Consiglio europeo. Nello stesso giorno il parlamento europeo voterà a distanza il piano da 37 miliardi di euro presentato dalla Commissione per far fronte alla crisi.

Italia blindata contro il virus

Stop all’esodo Una nuova ordinanza firmata dai ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese vieta gli spostamenti da un comune all’altro, salvo per assoluta urgenza, esigenze di lavoro o salute (Il Post). Una richiesta espressa in particolare dalle regioni del sud (Repubblica). In 120, ieri, sono stati bloccati alla stazione di Milano (Corriere). Chi chiude e chi apre Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che chiude fino al 3 aprile tutte le attività “non strategiche” (Sole 24 Ore). Concessi tre giorni alle aziende per adeguarsi (Repubblica). Sono 80 le attività essenziali che continueranno a restare operative, dalla filiera alimentare a quella farmaceutica. Ma ci sono anche banche, poste e assicurazioni (Sky TG24). In un’intervista a La Stampa il presidente del consiglio Giuseppe Conte afferma: “Contro il coronavirus serve lo sforzo di tutti. È in gioco la tenuta sociale ed economica del nostro paese”.

La lista completa delle attività che devono fermarsi (Huffington Post).

Lo scontro I sindacati annunciano scioperi nei settori non essenziali e nelle fabbriche che non garantiscono la salute dei lavoratori (Repubblica). Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, in un’intervista a Repubblica, afferma: “Sulle fabbriche non abbiamo ceduto agli industriali, l’obiettivo comune è salvare vite”. Mafia e coronavirus Dalla droga alla sanità, la pandemia aiuta l’economia criminale, scrive Roberto Saviano su Repubblica.

Quadro dell’epidemia

Spiragli Minima flessione dei contagi nella giornata di domenica: i positivi sono 46.638, con un incremento di 3.957 persone. Si sono registrate 651 vittime contro le quasi 800 di sabato. (Agi). Epicentro Ieri in Lombardia la crescita dei nuovi casi si è dimezzata: dai 3.200 di sabato si è scesi a 1.691. Le vittime sono 361, in calo rispetto al record negativo di 546 (Il Giornale). In aiuto Mosca invia in Italia otto brigate di medici militari, veicoli e attrezzature sanitarie (Ft). Da Cuba sono arrivati 52 tra medici e infermieri specializzati in malattie infettive (Il Post). In arrivo i carichi di mascherine bloccati dalla Repubblica Ceca e dalla Turchia (Adnkronos). Il Commissario delegato Domenico Arcuri garantisce: “A inizio settimana mascherine per tutti i sanitari e dal 30 marzo a tutti gli italiani” (Rainews). Doloroso percorso Il capo dello stato, Sergio Mattarella, in una lettera al suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier descrive il dramma italiano: “Decimata la generazione anziana, punto di riferimento non solo degli affetti ma anche nella vita quotidiana”, scrive. “Serve uno spirito europeo di concreta solidarietà” (Sky TG24). Lavori in corso? Domani inizierà in commissione bilancio l’esame del decreto Cura Italia. I leader del centrodestra chiedono un incontro al capo dello stato e la convocazione immediata e a oltranza delle camere, per “ristabilire la centralità del parlamento” alla luce delle nuove regole decise dal governo (Affari Italiani).

Bilancio globale

Crescita lampo In una settimana i casi di Covid-19 nel mondo sono raddoppiati: i contagi sono quasi 330 mila; 14.386 le vittime e 97.846 le persone guarite (Repubblica)

Ecco come si è diffuso il virus. La guida interattiva del Nyt.

Tempi lunghi I vaccini all’esame dell’Agenzia europea per i medicinali sono 35. “Se si fa in fretta - dice il direttore esecutivo Guido Rasi - si potrà avere entro un anno” (Il Fatto Quotidiano). L’Aifa inizierà oggi a definire il trial clinico del Favipiravir, un antivirale usato in Giappone nei casi di Covid-19 (Tgcom24). Qui Madrid In Spagna, dove si sono raggiunte 28.600 diagnosi positive e 1.756 decessi, il governo di Pedro Sánchez ha deciso di estendere il divieto di uscire di casa fino a Pasqua (La Stampa). Auto isolamento In Germania la cancelliera Angela Merkel è in quarantena dopo aver incontrato un medico risultato poi positivo al coronavirus (Guardian). Nel paese vietati i contatti tra più di due persone fuori dal nucleo familiare e obbligo di distanza di sicurezza (Sky TG24). Qui Londra Il governo britannico presenta oggi a Westminster un disegno di legge che conferisce poteri straordinari alle autorità (Bbc). La Regina Elisabetta potrebbe pronunciare un discorso alla nazione: sarebbe il quarto in 68 anni (The Times). Downing street ha designato il segretario di stato Dominic Raab come facente funzione se il primo ministro Boris Johnson venisse contagiato (Politico).

Gli Usa alla prova del Covid-19

Parola al congresso Negli Usa è fallito in senato il primo voto sugli aiuti economici per l’epidemia. I democratici chiedono di inserire più garanzie per i lavoratori e per l’assistenza sanitaria nel pacchetto di misure da circa 2 miliardi di dollari annunciate dal segretario all’economia, Steven Mnuchin. I negoziati proseguono (ApNews). Nuovo focolaio Con 33.200 diagnosi gli Usa sono il terzo paese al mondo per numero di contagi. Nella sola New York si concentra il 5 per cento a livello globale (Nyt). Nel paese la sperimentazione dei test rapidi a bordo dell’auto non è andata come si sperava, scrive l’Ap. Risulta positivo Harvey Weinstein, da ieri in isolamento in carcere (Repubblica).

Nel mondo

Corsa ai ripari In India il governo impone il coprifuoco per oltre un miliardo di persone (Reuters). Nella Striscia di Gaza si contano i primi casi (Haaretz). In Russia scuole chiuse contro l’epidemia (Repubblica). In Brasile proteste da parte dei cittadini per la gestione della crisi da parte del governo (Guardian). A terra Pechino ha chiesto alle compagnie aeree di tagliare i voli internazionali verso la Cina. Per atterrare nella capitale, i passeggeri dovranno fare scalo per i controlli (Rte). Emirates annuncia la sospensione di gran parte dei suoi voli passeggeri su lunga distanza (Cnbc).

Sport

Ipoteca sui Giochi Il Cio si prende un mese di tempo per decidere se confermare o posticipare le Olimpiadi di Tokyo. Si ragiona su uno slittamento di 4 settimane (La Stampa). Intanto, Canada e Australia hanno già annunciato che non parteciperanno ai Giochi (Cnn).