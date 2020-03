Frena l’aumento delle vittime per coronavirus in Italia: ieri sono state 683, portando il totale a 7.503. Per il quarto giorno consecutivo, invece, cala il numero dei nuovi positivi: 3.491 in un giorno (su un totale nazionale di oltre 74 mila e globale che sfiora il mezzo milione). La Protezione civile, il cui capo Angelo Borrelli è in isolamento “per alcune linee di febbre” e ci resterà fino all’esito del tampone, parla di “una fase di apparente stabilizzazione” (Corriere). Ma secondo il virologo Roberto Burioni sono numeri inaffidabili. Per monitorare efficacemente la situazione servirebbero più test diagnostici, le cui scorte stanno finendo (Repubblica).

La storia ci giudicherà Il primo ministro Giuseppe Conte annuncia nel corso di un’informativa alla camera che nuovi medici e 500 infermieri saranno inviati nelle zone più colpite dalla pandemia (La Stampa). E promette un nuovo decreto ad aprile per garantire “maggiore liquidità per aziende e cittadini e tutelare gli asset strategici per il paese”: secondo Repubblica varrà addirittura 50 miliardi, con il rinvio del pagamento delle tasse e cassa integrazione fino a 6 mesi.

Prima linea Salgono a 33 i medici morti per Covid-19, 17 erano medici di famiglia. La Federazione delle professioni sanitarie chiede l’apertura di un tavolo di conciliazione per indennizzare i professionisti sanitari vittime o contagiate e le loro famiglie (Sky TG24). Intanto grazie all’intesa tra governo e sindacati viene ridotto l’elenco delle attività produttive considerate essenziali e indispensabili per il paese (Corriere).

Virus nell’ombra Una ricerca della sanità lombarda sostiene che il Covid-19 circolasse nel nord Italia dal 1 gennaio e abbia continuato a farlo in modo sommerso per oltre un mese e mezzo prima della diagnosi del paziente 1 di Codogno il 20 febbraio (Ansa).