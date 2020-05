Non era certo quella che si direbbe una buona pesca. Ad aprile un operaio di uno stabilimento per la lavorazione del pesce a Tema, una città costiera del Ghana, ha infettato 533 persone con il virus Sars-cov-2. Secondo il presidente Nana Akufo-Addo una percentuale intorno al 10 per cento dei casi di nuovo coronavirus registrati nel paese in quei giorni (il 26 maggio i casi sono saliti a 6.808) era riconducibile a questo “super contagiatore”.

Il fatto che il Ghana sia stato in grado di individuare questa persona testimonia dell’efficacia delle misure adottate per contenere la crisi. Nel paese sono stati eseguiti test su più di 155mila persone, con una percentuale di test effettuati in rapporto alla popolazione che secondo i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) è la quarta di tutto il continente. In altre parti del continente la scarsità di test effettuati rende più difficile comprendere il vero andamento della malattia. Tuttavia i pochi dati disponibili e un’analisi condotta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) suggeriscono che in Africa il virus si sta diffondendo più lentamente che altrove e che il suo percorso varia da un punto all’altro del continente.

Alla metà di maggio l’Africa, che ospita il 17 per cento della popolazione mondiale, aveva meno del 2 per cento dei casi di covid-19 (il 26 maggio sono 115mila, con quasi 3.500 morti). Nell’ultimo mese i casi africani sono raddoppiati più o meno ogni due settimane. Fino a poco tempo fa i casi negli Stati Uniti raddoppiavano ogni tre giorni circa.

Carenza di controlli

Questa situazione potrebbe essere dovuta in parte al fatto che sono stati eseguiti pochi test. L’Africa ha controllato poco più di un milione di persone, un numero che i funzionari di Wuhan gestiscono in una giornata di lavoro. La metà di questi esami sono stati eseguiti in Sudafrica e Ghana. La Partnership for evidence-based response to covid-19, un consorzio di salute pubblica, sottolinea che “è probabile che il vero numero delle infezioni sia molto più alto rispetto quello noto”. Secondo le sue stime, potrebbe essere otto volte maggiore.

Un altro segnale del fatto che questi numeri siano sottostimati è dato dalla quota di test per il covid-19 che risultano positivi. Il “tasso di positività dei test” è una guida imperfetta. Tuttavia, secondo Jason Andrews dell’università di Stanford, supponendo che le persone sottoposte a esami abbiamo sintomi compatibili con il covid-19, un tasso di positività superiore al 5-10 per cento suggerisce che ci sono molti casi non conteggiati. Almeno 22 paesi africani hanno tassi superiori al 10 per cento, tra cui l’Algeria (91 per cento), il Sudan (87 per cento) e la Tanzania (78 per cento).