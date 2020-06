Sono passati quasi tre mesi da quando, l’11 marzo, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato la pandemia da coronavirus, dopo che si erano registrati più di 118mila casi in 114 paesi. Oggi i contagi confermati nel mondo sono più di sei milioni.

Cosa abbiamo imparato in questo tempo sulle pandemie? Per esempio, che a causarle potrebbe essere il nostro stesso modello di sviluppo. E che l’isolamento ha prodotto effetti inaspettati sull’economia, sulle libertà individuali e sulla lotta per il clima. Abbiamo capito che il covid-19 non ha colpito tutti nello stesso modo perché le disuguaglianze sociali sono diventate ancora più evidenti, ma anche che durante il lockdown in molti hanno aiutato i più poveri, com’è successo per esempio a Palermo.

Per comprendere ancora meglio la questione, abbiamo studiato la storia delle pestilenze con Albert Camus e abbiamo raccontato la situazione in America Latina, nuovo epicentro dell’epidemia. Vi proponiamo una selezione di sette video per ripercorrere gli ultimi mesi. Alcuni si trovano sul nostro canale YouTube, altri sono stati pubblicati solo sul sito di Internazionale.