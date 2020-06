“Dopo mesi di notizie sconfortanti sulla diffusione del nuovo coronavirus e un numero di morti sempre più alto nel mondo, è arrivato un briciolo di speranza: i ricercatori hanno annunciato che il desametasone, un corticosteroide di sintesi poco costoso e ampiamente disponibile, è in grado di ridurre in maniera significativa le morti di pazienti con sintomi gravi, come dimostrato da un importante studio. Della ricerca non sono ancora stati pubblicati integralmente i risultati, ma è stata salutata da molti osservatori esterni come un ‘punto di svolta’”, scrive Kai Kupferschmidt su Science.

L’Università di Oxford, nel Regno Unito, sta conducendo uno studio in collaborazione con il sistema sanitario nazionale, il Recovery trial, per valutare l’efficacia di alcuni farmaci sui pazienti affetti da covid-19. Lo studio sul desametasone ha coinvolto in tutto seimila persone, e tra queste 2.104 hanno ricevuto una piccola dose quotidiana (sei milligrammi) di desametasone, un comune antinfiammatorio steroideo usato da più di quarant’anni sia sugli esseri umani (per curare varie malattie, tra cui l’asma) sia sugli animali. Dalla ricerca risulterebbe che il desametasone riduce di un terzo i decessi di pazienti gravi che sono già attaccati a un ventilatore, e di un quinto quelli dei malati che ricevono ossigeno supplementare in altre forme. I malati che non hanno bisogno di supporto respiratorio, invece, non sembrano trarne beneficio.

Secondo l’epidemiologo Martin Landray, uno dei ricercatori di punta dello studio, “è fantastico che il primo trattamento in grado di ridurre la mortalità da covid-19 sia immediatamente disponibile, a prezzi contenuti, in tutto il mondo”.

Inibire il sistema immunitario

Gli effetti del desametasone si sono dimostrati molto più significativi di quelli dell’antivirale remdesivir, l’unico altro farmaco che finora sembra aver aiutato i malati di covid-19 in un test clinico randomizzato. Tuttavia il remdesivir è servito solo ad accelerare la guarigione dei pazienti in condizioni critiche, ma non ha ridotto il numero dei morti.