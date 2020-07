I presidenti in carica spesso fanno di tutto per essere rieletti. Nel caso del presidente polacco Andrzej Duda, del partito al governo Diritto e giustizia (Pis, a cui Duda non è più iscritto da quando è diventato capo di stato nel 2015, come prevede la legge polacca), questo include cavalcare la retorica omofoba, lanciare attacchi alla stampa indipendente e accusare la Germania d’intromettersi nella politica nazionale. Evidentemente la strategia ha funzionato: Duda ha vinto il ballottaggio del 12 luglio, sconfiggendo per un soffio Rafał Trzaskowski, il sindaco liberale di Varsavia, con circa il 51,2 per cento delle preferenze, contro il 48,8 per cento del rivale. In teoria la presidenza è un incarico soprattutto cerimoniale, dotato di scarso potere esecutivo nonostante goda del diritto, potenzialmente decisivo, di veto sull’approvazione delle leggi. In pratica la vittoria di Duda determina un’ulteriore avanzata del populismo conservatore in Polonia.

Duda e Trzaskowski sono della stessa generazione. Entrambi sono nati nel 1972, hanno insegnato all’università e sono stati parlamentari europei. Eppure politicamente si posizionano agli estremi opposti nello scontro politico che ha segnato la vita pubblica polacca dalla metà degli anni duemila, quello tra i conservatori e nazionalisti del Pis e i centristi-liberali di Piattaforma civica (Po). Trzaskowski è entrato nella competizione presidenziale all’ultimo minuto, dopo il rinvio del voto, inizialmente previsto per il 10 maggio, a causa della pandemia di covid-19. Al primo turno, il 28 giugno, nessun candidato aveva ricevuto più del cinquanta per cento. Così tutto si è deciso al ballottaggio.

La questione lgbt

Duda ha convinto gli elettori conservatori ergendosi a difensore della famiglia tradizionale. I diritti lgbt sono un’“ideologia più distruttiva del comunismo”, ha detto in un comizio il 13 giugno. Le sue parole sono state un attacco diretto a Trzaskowski, che da sindaco di Varsavia aveva firmato una dichiarazione in favore dei diritti lgbt. Tuttavia va detto che anche Trzaskowski è stato molto attento a non sbilanciarsi troppo: in campagna elettorale ha spiegato che avrebbe sostenuto le unioni civili, ma ha evitato di prendere impegni per la legalizzazione del matrimonio omosessuale. La campagna elettorale di Duda è stata fortemente sostenuta – in modo assai poco corretto – dalla Tvp, la televisione pubblica polacca, di cui Pis ha assunto il controllo poco dopo aver vinto le elezioni nel 2015. “Trzaskowski soddisferà le richieste degli ebrei?”, recitava un titolo in sovraimpressione durante l’edizione del 9 luglio del principale telegiornale nazionale. A questi attacchi Trzaskowski ha risposto mettendo le virtù dell’apertura e del dialogo al centro della sua campagna, facendo appello a una Polonia “dove una mano tesa sia più forte di un pugno chiuso”.