Il 17 agosto hanno riaperto le porte molti campus universitari statunitensi. In assenza di una strategia nazionale per affrontare la pandemia di coronavirus, i college e le università negli Stati Uniti sono stati lasciati soli a decidere se e come far rientrare gli studenti per il semestre autunnale, che per alcuni istituti è già cominciato. Molti si affidano ai propri esperti, il che si traduce in una vasta gamma di approcci, dal dire agli studenti di frequentare corsi online da casa al portare tutti in aula e sottoporli a un test tre volte a settimana. Alcuni accolgono un numero limitato di studenti fornendo loro una mascherina per il viso personalizzata con la mascotte dell’università e un flacone di gel disinfettante per le mani, testando solo una parte delle persone del campus. Tutto questo equivale a un gigantesco esperimento di salute pubblica non organizzato, con milioni di studenti e un numero incalcolabile di docenti e personale come partecipanti, scrive Nature. Portare così tanti studenti in campus affollati è particolarmente rischioso negli Stati Uniti, dove c’è stato il maggior numero di morti per covid-19 al mondo e dove sono ancora attivi focolai di trasmissione del Sars-Cov-2, il virus responsabile della pandemia.

L’università dell’Illinois a Urbana-Champaign ha previsto che, prima di entrare negli alloggi, gli studenti si sottopongano al test rapido per il covid-19. L’istituto prevede di testare studenti, personale e docenti due volte a settimana.

Insieme alle lezioni ricominciano anche gli allenamenti e le attività sportive: presso la Texas A&M University di College Station, gli studenti possono già iscriversi alla stagione calcistica che comincia il 26 settembre. Lo stadio sarà riempito solo a metà e le mascherine saranno obbligatorie.