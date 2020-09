Al referendum per il taglio dei parlamentari ha vinto il sì con il 69,6 per cento dei voti, mentre il no si è fermato al 30,4 per cento, secondo i dati quasi definitivi diffusi dal Viminale. Il referendum, di tipo confermativo, è servito a “confermare” una legge costituzionale approvata per due volte dalle due camere del parlamento che prevede che i deputati passino da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 a partire dalla prossima legislatura. Per i referendum confermativi non è necessario che sia raggiunto il quorum del 50 per cento dei votanti. Ma in ogni caso l’affluenza per il referendum è stata del 53,72 per cento.