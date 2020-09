A un’ora di distanza da Madison, capitale del Wisconsin, le mucche pascolano sulle colline e tra le piantagioni di granturco. A Loganville, una cittadina di appena trecento persone, tutto ruota intorno all’agricoltura e all’allevamento. Ma oggi le fattorie sono molte meno che in passato. A volte Randy Roecker, produttore locale di latticini, va in giro contando le poche aziende agricole rimaste. Durante la grande recessione cominciata dieci anni fa Roecker era molto preoccupato per il suo futuro. Pesantemente indebitato, aveva perfino pensato al suicidio. Nel 2018, quando uno dei suoi vicini di casa, Leon Statz, si è tolto la vita, Roecker ha capito che anche tanti agricoltori e allevatori erano depressi. Poco tempo dopo ha deciso di organizzare quella che sarebbe diventata il Farmer angel network, un gruppo di supporto per le famiglie di agricoltori del posto.

Secondo uno studio pubblicato quest’anno dai Centri per il controllo e la prevenzione dalle malattie (Cdc), il tasso di suicidi tra gli agricoltori e gli allevatori è quasi il triplo rispetto alla media nazionale. Per quanto sconvolgente, questa tendenza non è una novità. Il problema risale almeno agli anni ottanta, quando gli alti tassi d’interesse e il calo delle esportazioni mandarono i crisi il settore. Inoltre “ci sono fattori di stress costanti legati all’attività agricola”, spiega Alicia Harvie di Farm Aid, un’organizzazione senza scopo di lucro. I lavoratori agricoli, infatti, dipendono dai mercati, dal commercio e dalle condizioni climatiche molto più di quelli di altri settori.

Nel 2018 Josie Rudolphi, docente di sicurezza e salute nel settore agricolo dell’università dell’Illinois, ha analizzato la condizione di centosettanta giovani agricoltori e allevatori del midwest: ha scoperto che il 53 per cento degli intervistati presentava chiari segni di depressione. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di salute mentale, solo il 7 per cento degli statunitensi adulti ammette di attraversare almeno un periodo di depressione ogni anno.

Lavorare in una fattoria espone anche all’isolamento. Le lunghe ore passate nei campi possono rafforzare la sensazione di solitudine e disperazione. Secondo i Cdc, gli statunitensi che hanno più probabilità di cercare il suicidio sono i maschi bianchi e i nativi americani che vivono nelle aree rurali. Gran parte degli agricoltori corrisponde alla perfezione a questo profilo. Il censimento agricolo più recente indica che il 97 per cento dei “produttori agricoli” è composto da bianchi e nativi americani, maschi nel 64 per cento dei casi. L’età media è 57 anni, e nel 34 per cento dei casi supera i 65 anni.

Clima ostile

I suicidi degli agricoltori sono un problema in molti paesi. India, Australia e Regno Unito hanno rilevato una tendenza simile in vari momenti del passato recente. Tuttavia, ciò che contraddistingue gli Stati Uniti è l’aumento del tasso generale di suicidi nel paese, in controtendenza rispetto agli altri paesi del mondo industrializzato. Questo fenomeno è spiegabile in parte con il fatto che negli Stati Uniti è particolarmente facile procurarsi un’arma da fuoco. In generale le armi sono più accessibili nelle campagne, dove tra l’altro i servizi di salute mentale scarseggiano.

Negli ultimi tempi la situazione sembra peggiorata. Nel 2018 le telefonate all’assistenza telefonica di Farm Aid sono aumentate del 109 per cento rispetto all’anno precedente, e a giugno del 2020 erano aumentate di un ulteriore 30 per cento. Tuttavia, questo incremento delle richieste d’aiuto non è l’unico motivo di preoccupazione. Harvie riferisce che il 61 per cento delle telefonate arrivate nel 2020 arrivava da agricoltori in crisi che chiedevano assistenza legale, finanziaria o psicologica. Prima del 2018 le telefonate di persone in crisi rappresentavano solo un terzo del totale. La maggiore frequenza di disastri naturali provocati dal cambiamento climatico, le recenti difficoltà finanziare e la pandemia di covid-19 hanno aggravato la situazione.

Cominciamo dal cambiamento climatico. Negli ultimi anni gli agricoltori del midwest hanno dovuto affrontare una miriade di eventi meteorologici estremi che hanno compromesso i raccolti: siccità in North e South Dakota, incendi nella regione delle Grandi pianure e una “falsa primavera” in Wisconsin (dove, per esempio, le mele e le ciliegie maturano a causa delle temperature più alte per poi congelare nuovamente). Ad agosto più di quattro milioni di ettari di mais e soia sono stati danneggiati quando un “derecho” – una serie di tempeste con venti simili agli uragani – ha devastato l’Iowa. Le inondazioni sono la piaga più frequente. L’anno scorso il governo federale ha dichiarato lo stato di calamità agricola in Illinois dopo che una serie di piogge torrenziali aveva colpito lo stato. Chris Kucharik, agronomo dell’università del Wisconsin a Madison, pensa che per anni una grande percentuale dei terreni non abbia avuto il tempo di seccarsi, e che oggi sia inutilizzabile per la semina.