Lunghe code e scaffali vuoti non sono una novità a Cuba. Ma ultimamente le code sono diventate ancora più lunghe e gli scaffali ancora più vuoti. Dal 1991, dopo il crollo dell’Unione Sovietica che sosteneva il regime comunista dell’isola, il cibo non era mai stato così poco. Oggi chi vuole fare acquisti deve fare due file: una per ottenere un numero che indica una fascia oraria, spesso per il giorno successivo, un’altra per entrare nel negozio.

Una volta dentro, il rischio è che ci sia poco da comprare. I beni di prima necessità sono razionati (per le sardine il limite è di quattro scatolette per cliente). Per scansionare le carte d’identità dei clienti negozi usano Portero (portiere), un’applicazione creata dal governo. In questo modo si evita che le persone facciano acquisti in uno stesso negozio troppo spesso. Per esempio Eileen Sosin ha cercato di comprare duna confezione di shampoo e degli hot dog in un negozio d’alimentari vicino casa sua, all’Avana. Ma le hanno detto che non poteva tornare prima di una settimana.

Le code ai negozi d’alimentari sono brevi rispetto a quelle che si vedono fuori dalle banche. È un segno del fatto che, messo sotto pressione dalla mancanza di generi alimentari e dalla pandemia, il governo cubano si sta avvicinando all’approvazione di una riforma che contempla da quasi due decenni: l’abolizione di una delle sue due valute. A luglio la stampa di stato ha cominciato ad annunciare cambiamenti imminenti. I cubani sono impazienti di convertire i cuc, una valuta convertibile agganciata al dollaro statunitense, in pesos, la valuta che dovrebbe sopravvivere. Se non cambieranno ora, temono, otterranno molto meno dei 24 pesos per ogni cuc, il tasso di cambio ufficiale per le famiglie e i lavoratori autonomi.

Un doppio sistema

Cuba introdusse il cuc nel 1994, quando cercava di risollevare la sua economia dopo l’improvvisa fine dei sussidi sovietici. Il governo sperava che questo avrebbe limitato una corsa al cambio in dollari del peso, il cui valore crollò contemporaneamente all’aumento dei prezzi.

Il sistema ha creato delle distorsioni che oggi sono profondamente radicate. Le due valute sono legate da un’incredibile varietà di tassi di cambio. Gli importatori di beni di prima necessità, tutti di proprietà dello stato, godono del cambio di un peso per ogni cuc. Questo gli permette di nascondere le loro inefficienze e ottenere dollari, di cui c’è scarsità, a tassi favorevoli. Questo mantiene basso il costo costo delle importazioni, quando sono disponibili, ma scoraggia anche la produzione di alternative interne. Le aziende di proprietà straniera che guadagnano valuta pregiata, come gli alberghi, non traggono vantaggi dal divario artificiale tra entrate e costi: invece di pagare direttamente i lavoratori, devono dare il denaro a un’agenzia per l’impiego statale, che paga i dipendenti un peso per ogni cuc (o dollaro). Una regola che di fatto equivale a un’enorme tassa sulla forza lavoro e sulle esportazioni.

Il regime della doppia valuta è un ostacolo alla produzione locale di alimenti, che già fa i conti con altre difficoltà. Gli agricoltori devono vendere il grosso della loro produzione all’Acopio (l’agenzia d’acquisti) a prezzi fissati dallo stato. Questo fornisce loro semi, fertilizzanti e strumentazione, ma in genere non abbastanza per sfruttare appieno i loro terreni.