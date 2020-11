Una storia senza eguali È il giocatore dei “los Cebollitas” (la squadra giovanile, praticamente imbattibile in cui giocava, ndr ) che aveva un solo paio di pantaloni di velluto e l’uomo delle camicie sgargianti e della collezione d’orologi di lusso. È quello capace di segnare quattro gol al portiere che aveva provato a sfidarlo e al tempo stesso l’allenatore che cerca di prendere in giro i tedeschi ma finisce umiliato. È la persona che lascia lo stadio Azteca coperto di gloria e quello che esce di scena per mano di un’infermiera negli Stati Uniti.

Forse la sua più grande coerenza è stata quella di essere autentico nelle sue contraddizioni. Quella di non smettere di essere Maradona, neanche quando nemmeno lui sopportava di esserlo. Quella di spalancare la sua vita e, in quella scatola piena di sorprese, svelare buona parte delle idiosincrasie argentine. Maradona rappresenta due specchi: quello in cui è piacevole guardarci e quello che, invece, ci mette in imbarazzo.

È morto verso mezzogiorno, dopo che i medici che lo assistevano hanno cercato di rianimarlo. Negli ultimi giorni la sua famiglia e il suo entourage avevano notato che Maradona era “molto ansioso e nervoso”. Per questo motivo era riaffiorata l’idea di trasferirlo per la riabilitazione a Cuba, dove aveva già trascorso alcuni anni per combattere la sua dipendenza dalla cocaina.

Diego Armando Maradona è morto mercoledì 25 novembre per un arresto cardiorespiratorio nel quartiere di San Andres, a Tigre, nell’area metropolitana di Buenos Aires, dove si era stabilito da qualche giorno in seguito all’operazione alla testa cui si era sottoposto per un ematoma subdurale. Il 30 ottobre aveva compiuto sessant’anni.

Lo piange Villa Fiorito, scenografia iniziale di questa storia cinematografica e tassello fondamentale per capire il personaggio. Lo piangono “los Cebollitas”, che lo spinsero a sognare in grande. Lo piange l’Argentinos Juniors, a cui ha dato non solo il nome dello stadio, ma anche il più grande esempio di un’appartenenza che genera orgoglio. Boca Juniors piange lui e tutta la passione che ha profuso in un legame che stava mutando, ma che manteneva un amore sincero. Lo piange Napoli, il suo meraviglioso altare dove, con un pallone, ha cambiato per sempre la vita di una città. Lo piangono anche Siviglia, Barcellona e il Newell’s Old Boys, che si sentono orgogliosi di averlo ospitato.

L’aquilone cosmico. Il pallone che non si macchia. Le gambe tagliate. Il “continuate a succhiarlo”. La tartaruga che scappa. Il vaso nel suo appartamento di Caballito (che conteneva droga, trovata dalla polizia, ndr), il fucile ad aria compressa contro i giornalisti, la Ferrari nera scartata perché non aveva stereo, la mafia napoletana e un’intera città che sceglie di vivere in pausa, ai piedi del suo dio. È quello delle canzoni, quello dei documentari scioccanti e delle biografie sempre sorpassate dalla realtà. Quello che prende il telefono e chiama quando meno te lo aspetti e più ne hai bisogno. Quello che giocava partite di beneficenza senza che nessuno lo sapesse. Quello che passa dall’amore all’odio coi suoi agenti Cyterszpiler, Coppola o Morla. Quello che torna sempre alle sue origini e che presta più attenzione a quanti hanno di meno.

Tra le tante cose che ha fatto nella sua vita, Maradona ne ha fatta una particolarmente esotica: si è intervistato da solo. In quell’occasione un Diego in giacca e cravatta chiese al Diego in maglietta di cosa si fosse pentito. “Di non essermi goduto le mie figlie che crescevano, di essermi perso le loro feste… Mi dispiace di aver fatto soffrire mia madre, mio padre, i miei fratelli, coloro che mi amano. Mi dispiace di non aver potuto dare il cento per cento nel calcio perché con la cocaina ho dato vantaggi agli altri. Non ottenevo vantaggi, li davo agli altri”, dichiarò nel corso di una seduta terapeutica che registrò il quaranta per cento di share in televisione.

In questo stesso montaggio, realizzato nel 2005 per il suo programma La noche del diez, il Diego in giacca e cravatta chiese a quello in maglietta di dire qualche parola per quando sarebbe arrivato il giorno della sua morte. “Cosa gli direi?”, rispose quest’ultimo. Aggiungendo poi: “Grazie di aver giocato a calcio, grazie di aver giocato a calcio, perché è lo sport che mi ha dato più gioia, più libertà. È come toccare il cielo con le mani. Grazie al pallone. Sì, metterei una lapide con su scritto: grazie al pallone”.

(Traduzione di Federico Ferrone)