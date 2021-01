Nel 2014 Xianzi, una stagista presso l’emittente televisiva nazionale cinese, entrò nel camerino del presentatore Zhu Jun per intervistarlo. La ragazza voleva raccogliere informazioni da inserire in un progetto per l’università. Xianzi racconta che una volta rimasti soli, Zhu Jun l’afferrò e tentò di baciarla. Quando la ragazza raccontò tutto alla polizia, si sentì consigliare di non denunciarlo per evitare ripercussioni negative sul Partito comunista. Zhu è un personaggio molto famoso. Aveva anche presentato il gala di fine anno, il programma tv più visto al mondo.

Quattro anni dopo quell’episodio, la campagna #MeToo, in crescita globale, ha cominciato a spingere le donne cinesi a raccontare le loro esperienze di molestie sessuali. Xianzi (lo pseudonimo con cui la ragazza è conosciuta in Cina) ha messo nero su bianco il suo racconto ed è diventata il volto del movimento nel paese. Zhu ha negato le accuse e ha denunciato Xianzi per diffamazione. La ragazza, a sua volta, ha querelato il presentatore chiedendo le sue scuse e 50mila yuan (6.200 euro) di danni. Il governo cinese guarda con sospetto all’attivismo #MeToo nel timore che possa trasformarsi in dissenso politico, e ha soppresso la copertura mediatica della disputa tra Xianzi e Zhu. Ma il 2 dicembre la prima udienza del processo ha riportato la ragazza sotto la luce dei riflettori. L’udienza non ha prodotto un avanzamento del caso, perché Zhu non si è presentato e la seduta è stata aggiornata. Si riprenderà probabilmente nel 2021. Ma sul social network cinese Weibo gli interventi legati all’avvio del processo hanno avuto più di 17 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti.

Il fatto che la causa del #MeToo sia ancora viva in Cina è apparso evidente fuori dal tribunale di Pechino. Nonostante la presenza massiccia delle forze dell’ordine e un clima politico che scoraggia la partecipazione alle manifestazioni pubbliche trannche che nei più arditi o dissennati, più di cento persone si sono riunite per sostenere Xianzi (alcuni sono immortalati sullo sfondo della foto che ritrate la querelante). Qualcuno ha addirittura sventolato cartelli raffiguranti riso e conigli, perché in mandarino le due parole suonano simili all’inglese “me too”. Un gruppo ha esposto lo slogan “Insieme pretendiamo una risposta dalla storia”.