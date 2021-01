Dopo quattro giorni di consultazioni non è ancora chiaro come si risolverà la crisi politica italiana. Il 29 gennaio il presidente della repubblica Sergio Mattarella concluderà gli incontri con i partiti per verificare le loro posizioni. Mattarella deve capire se c’è una maggioranza disposta a sostenere un nuovo governo e chi possa essere a guidarlo. Dopo un primo momento in cui sembrava probabile che il reincarico fosse dato al presidente del consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, ora la possibilità sembra allontanarsi. La nuova fase di instabilità politica aperta qualche settimana fa dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva dall’esecutivo non sembra vicina a una soluzione.

“La crisi in Italia fa crescere le preoccupazioni sul piano per usare i soldi del recovery fund”, scrive il quotidiano finanziario Financial Times. “La posta in gioco è alta. Il paese sta cercando di migliorare una situazione economica che non si è mai ripresa del tutto dopo la recessione causata dalla crisi del 2008. Roma rischia di rimanere indietro rispetto agli altri paesi, compresa la Spagna”.

Secondo il New York Times, “durante la crisi di governo, l’Italia va avanti con il pilota automatico”, trovandosi suo malgrado a essere di nuovo sotto osservazione da parte degli altri paesi. “Dopo aver offerto al resto dell’occidente un’anticipazione del dramma causato dal coronavirus, il paese è di nuovo in una posizione sfortunata di avanguardia. Sta testando sulla propria pelle se si può gestire una campagna di vaccinazione, un coprifuoco nazionale, le restrizioni al commercio e i piani per il salvataggio economico durante una crisi politica in piena regola”. Secondo il quotidiano statunitense è una questione di tempo: “Se lo stallo sarà breve, avrà conseguenze minime sulla risposta al covid-19”.

Molto dipende dalle soluzioni proposte dai partiti. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle vorrebbero evitare le elezioni, ma il sostegno a Giuseppe Conte non è così scontato come sembrava all’inizio della crisi. Le destre vorrebbero andare alle urne ma anche nelle opposizioni ci si divide. Forza Italia, al contrario di Lega e Fratelli d’Italia, sarebbe disponibile a sostenere un governo di unità nazionale.