Alcuni giorni fa è stato pubblicato un sondaggio in cui metà degli italiani dichiara di non capire le ragioni della crisi di governo. Colpisce quel dato, ma piuttosto per l’altra metà: quella convinta di averci capito qualcosa. Risulta infatti del tutto incomprensibile la decisione di Matteo Renzi di staccare la spina al governo Conte proprio ora, nel mezzo della pandemia e nel momento in cui l’Italia dovrebbe concentrare le sue energie sull’elaborazione del piano di ripresa economica.

E risulta ancora più incomprensibile di fronte al fatto che Renzi – capo di un partito che vale sì e no il 3 per cento – abbia ottenuto molto nelle trattative delle ultime settimane con Conte e con gli altri partner della coalizione. Il presidente del consiglio ha ceduto sul gruppo che si dovrebbe occupare del piano europeo per la ripresa (recovery plan), sulla delega per i servizi segreti che voleva tenere per sé, sull’agenzia per la cibersicurezza. Anche il piano di rilancio è stato riscritto in larga parte per venire incontro a Renzi .

Certo, Conte ha ribadito che non chiederà all’Unione europea i 37 miliardi di euro della linea speciale di credito destinata alla sanità del fondo “salva stati” europeo, il Mes, e non ha inserito il ponte di Messina nel programma di governo. Ma era pure disponibile a concedere ministeri ben più pesanti a Italia viva. Ha probabilmente ragione Romano Prodi quando afferma che Renzi voleva comunque rompere, e che – se necessario – avrebbe chiesto finanche “un ponte per la Sardegna” pur di litigare con Conte.

Un’azione lineare

Ma invece di buttarla sull’ego smisurato di un megalomane dovremmo prendere atto che Renzi, e non da ieri, agisce in maniera del tutto lineare. Sorprese tutti, nell’agosto 2019, quando di fronte alla crisi del primo governo Conte, propose la coalizione tra il Partito democratico – a cui ancora apparteneva, anche se ormai solo come leader della minoranza – e il Movimento 5 stelle, al quale fino al giorno prima lo legava solo una cordialissima inimicizia, fatta di attacchi e insulti reciproci. Quell’alleanza improvvisata aveva il suo perché: si trattava di bloccare l’ascesa di Matteo Salvini e della sua Lega ai “pieni poteri”.

Ma per Renzi significava anche altro. L’ex premier doveva garantirsi il tempo necessario per organizzare la scissione dal Pd, che in caso di elezioni immediate non avrebbe avuto. Era questa la sua seconda decisione apparentemente assurda, dopo quella di allearsi con l’arcinemico cinquestelle: spaccare il partito malgrado gli avesse dato retta proprio sulla soluzione della crisi di governo.

Tuttavia, per Renzi quella scissione aveva il suo perché. Il Pd, ormai sotto la guida di Nicola Zingaretti, gli stava troppo stretto perché “troppo di sinistra”. Renzi sognava di diventare il Macron italiano, che avrebbe dissanguato il Pd con la sua nuova creatura di centro così come Emmanuel Macron aveva dissanguato il Partito socialista francese.