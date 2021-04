A volte la visione del mondo di Joe Biden sembra quella di un viaggiatore nel tempo che ha visto il futuro ma è rimasto ancorato al passato, consapevole delle minacce che verranno ma incrollabilmente nostalgico. Il 31 marzo il presidente ha presentato la prima metà del suo massiccio pacchetto infrastrutturale da duemila miliardi di dollari, in cui non mancano i classici progetti edilizi ma nemmeno le iniziative per favorire la transizione del paese verso un futuro più verde. La proposta, illustrata in un centro per la formazione in falegnameria nei pressi di Pittsburgh, evoca un passato rooseveltiano in cui la forza manifatturiera degli americani sindacalizzati sosteneva l’economia, in cui un governo risoluto guidava l’industria e creava direttamente posti di lavoro e in cui le grandi e costose infrastrutture costruite interamente negli Stati Uniti rivitalizzavano un’economia in difficoltà. “È un investimento nell’America come non se ne vedevano da decenni, da quando abbiamo costruito la rete di autostrade interstatali i e abbiamo lanciato la corsa allo spazio”, ha dichiarato Biden dando un assaggio delle sue monumentali ambizioni. Ma monumentale sarà anche la sfida per far approvare dal congresso le misure proposte.

La fetta più consistente dei fondi previsti nel nuovo pacchetto, circa 621 miliardi di dollari, è destinata alle infrastrutture per i trasporti, soprattutto attraverso progetti classici in stile New deal come strade, ponti, trasporti pubblici, ferrovie e aeroporti. 174 miliardi di dollari verrebbero utilizzati per i veicoli elettrici sotto forma di sgravi fiscali: per aiutare i consumatori ad acquistarli, per incoraggiare gli stati ad allestire 500mila postazioni di caricamento pubbliche e per alimentare le catene di distribuzione interne (la Casa Bianca non apprezza il fatto che il mercato statunitense dei veicoli elettrici sia appena un terzo rispetto a quello cinese).

Almeno 100 miliardi di dollari sarebbero destinati alla modernizzazione della rete elettrica, che nell’ultimo anno si è rivelata palesemente inadeguata sia in Texas sia in California. Circa la stessa cifra verrebbe stanziata per le infrastrutture per l’acqua potabile, compresa la rimozione delle condutture di piombo che riforniscono ancora nove milioni di case. Un’altra fetta consistente dei fondi, 213 miliardi, sarebbe spesa per progetti edilizi minori e per il miglioramento della resa energetica di case, scuole, centri di formazione, asili, ospedali per veterani ed edifici federali. La cifra teoricamente assegnata alle case di riposo è molto sostanziosa (400 miliardi di dollari) e non è stato ancora specificato come sarà usata.