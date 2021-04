Chris Witty, direttore della sanità pubblica britannica, si ricorda chiaramente uno snervante momento dell’8 dicembre 2020. È stato il giorno in cui il Regno Unito è diventato il primo paese a somministrare un vaccino contro il covid-19, un prodotto sviluppato dalla Pfizer-Biontech. Quando mancava poco alla mezzanotte, il primo giorno di vaccinazioni, “stavamo discutendo e ci siamo chiesti semplicemente, ‘con cosa abbiamo a che fare qui? Questi sono numeri bassi e abbiamo già sfiorato vari incidenti mortali’”, ha raccontato Whitty in una recente conferenza alla Società reale di medicina. Era infatti emerso che, in alcune persone, il vaccino provocava anafilassi, una reazione allergica potenzialmente mortale. Ma si trattava di un evento raro, verificatosi solo una volta tra le 22mila persone circa vaccinate durante i test, e potrebbe essere stata una coincidenza. Adesso, con centinaia di milioni di persone vaccinate, la frequenza con cui questo accade è più chiara: cinque volte ogni milione. Fortunatamente questo effetto collaterale non è solo estremamente raro, ma si manifesta poco dopo la vaccinazione. Ed esiste una cura. Oggi, per ogni evenienza, a chiunque riceva il vaccino della Pfizer viene chiesto di trattenersi per quindici minuti. Non ci sono stati decessi per anafilassi legata al vaccino. Due strade

Con milioni di dosi di vaccino contro il covid-19 somministrate ogni giorno, emergeranno inevitabilmente rare reazioni avverse di questo tipo. Il 7 aprile sia gli ufficiali sanitari britannici sia l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) – che regolamenta l’uso dei farmaci nell’Unione europea – hanno dichiarato che esistono forti prove che il vaccino dell’AstraZeneca (da marzo il farmaco si chiama Vaxzevria) contro il covid-19 possa essere legato a una forma molto rara di trombosi, spesso nel cervello o nell’addome. Gli esperti dell’Ema sono giunti alla loro conclusione basandosi sull’analisi di 86 casi segnalati, 18 dei quali mortali. Gli esperti britannici sono giunti alla stessa conclusione esaminando 79 casi, 19 dei quali mortali. Sia l’Ema sia le autorità britanniche hanno concluso che i benefici del vaccino sono superiori ai potenziali rischi di trombosi. Ma i funzionari britannici, dotati come al solito di eleganti grafici per le loro apparizioni televisive, hanno dichiarato che, per le persone di meno di trent’anni, il rapporto tra rischi e benefici del vaccino è “molto equilibrato”, ed è quindi preferibile che essi usino un diverso prodotto.

Le indagini sui casi sospetti di trombosi legati al vaccino dell’AstraZeneca sono un chiaro esempio dell’importanza di distinguere i segnali di effetti collaterali di un vaccino dalla cacofonia di emergenze mediche che colpiscono milioni di persone ogni giorno. Gli esperti di sicurezza vaccinale hanno due strade per capire se un problema medico raro è causato da un vaccino, spiega Kathryn Edwards della facoltà di medicina dell’Università Vanderbilt di Nashville, nello stato del Tennessee. Possono confrontare la sua incidenza sulle persone vaccinate rispetto a quella osservata in quelle non vaccinate. Oppure possono cercare caratteristiche specifiche e insolite relative al problema medico su cui stanno indagando. I primi segnali sono emersi alla fine di febbraio, quando i dottori di vari paesi europei hanno notato un’alta incidenza di trombosi in persone che recentemente avevano ricevuto il vaccino Vaxzevria, alcune delle quali poi decedute. Si trattava perlopiù di donne di meno di sessant’anni. La cosa non era troppo sorprendente perché molti paesi dell’Ue, inizialmente scettici sul fatto che il vaccino funzionasse sui più anziani, lo avevano usato perlopiù per lavoratori essenziali, quali infermieri, insegnanti e operatori sociosanitari: professioni il cui personale è in gran parte femminile. I dati dell’Ema al 22 marzo suggerivano che i casi di trombosi in persone di meno di sessant’anni che avevano ricevuto il vaccino dell’AstraZeneca erano di uno su centomila: un numero più alto di quanto ci si attenderebbe normalmente. Ma quanto più alto, precisamente, è difficile dirlo. La diffusione di disturbi così rari e difficili da diagnosticare varia molto a seconda dei paesi, della fascia d’età e del sesso. Le stime sull’incidenza di queste trombosi vanno da 0,22 a 1,57 casi ogni centomila persone all’anno, e ne sono colpiti più spesso uomini e donne più giovani. Il ruolo delle piastrine

Quando i dottori hanno cominciato a osservare più da vicino la questione, è emerso qualcosa di interessante. Molti, tra i pazienti affetti da trombosi che si sospettava essere legata al vaccino, avevano livelli insolitamente bassi di piastrine, cioè frammenti di cellule speciali che si muovono nel sangue. Il loro compito è permettere al sangue di coagularsi, “precipitandosi” sul luogo di un taglio o di altre emorragie. Bassi livelli di piastrine, quindi, determinano solitamente delle emorragie incontrollate, non delle trombosi. Con queste nuove informazioni a disposizione, le autorità mediche britanniche hanno cercato dati sulle persone vaccinate che presentavano la combinazione inusuale di trombosi e bassi livelli di piastrine. Hanno scoperto quattro casi ogni milione di persone vaccinate, una percentuale parecchio inferiore a quella dell’Ue. Una spiegazione possibile è che il Regno Unito, a differenza del resto d’Europa, ha somministrato il vaccino perlopiù a persone anziane. L’incidenza di trombosi nel Regno Unito diminuiva stabilmente con l’età. Fatto importante, gli esperti britannici hanno rilevato che le trombosi si presentavano in egual misura tra uomini e donne.

Questa combinazione di trombosi e basso numero di piastrine è una cosa che i dottori sanno diagnosticare e curare, spiega Jean Marie Connors, ematologa al Brigham and Women’s Hospital di Boston. Somiglia a una malattia osservata in varie persone, cui viene somministrata l’eparina, un farmaco anticoagulante molto usato. Per motivi ignoti, alcune persone sviluppano una reazione immunitaria all’eparina, che produce trombosi così gravi da esaurire le loro risorse di piastrine. La stessa reazione sembra essere provocata dal vaccino. Le associazioni mediche di vari paesi hanno già diffuso delle linee guide al personale medico, affinché individuino e curino questa reazione rara al vaccino dell’AstraZeneca. Grazie alla vigilanza e alla debita attenzione, i decessi derivanti da questo vaccino, estremamente rari, potranno ulteriormente diminuire. (Traduzione di Federico Ferrone)

Questo articolo è uscito sul settimanale britannico The Economist.

