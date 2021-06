Per i genitori tedeschi si sono riaccese le speranze quando l’Agenzia europea del farmaco, l’Ema, ha approvato la somministrazione del vaccino della Pfizer-Biontech dai dodici anni in su. Gli Stati Uniti hanno cominciato alla metà di maggio. E il 1 giugno la casa farmaceutica statunitense Moderna ha annunciato che il suo vaccino ha dimostrato un’efficacia del 100 per cento nel corso di una sperimentazione su più di 3.700 bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni. L’azienda prevede di richiedere l’approvazione dell’agenzia statunitense per la regolamentazione degli alimenti e i medicinali (Food and drug administration, Fda) a giugno. La Pfizer, dal canto suo, ha avviato da tempo la sperimentazione del suo farmaco su bambini più piccoli, a quanto pare con risultati incoraggianti.

Nuove speranze per i genitori I genitori degli studenti della Feodor Lynen sono rimasti delusi. È più di un anno, ormai, che i ragazzi sono stati lasciati soli. Perché, si sono chiesti in tanti, non hanno ricevuto maggiore solidarietà?

Tuttavia, quella storica reintroduzione delle vaccinazioni scolastiche in Germania non c’è stata. Politici e medici hanno attaccato il progetto, definendolo prematuro, e l’hanno cancellato.

Tutti i bambini che andavano a scuola ricevettero il cubetto di zucchero da un cucchiaino. Bastava solo mettersi in fila in un auditorium, eppure ti sentivi parte di qualcosa di molto più grande: potevi sventare una minaccia invisibile e paurosa semplicemente mandando giù una zolletta di zucchero. C’era perfino uno slogan di accompagnamento del governo: “La vaccinazione è dolce. La poliomielite è terribile”.

Per gli esperti dello Stiko non è stata abbastanza chiarita la questione degli effetti collaterali

I politici tedeschi, guidati dal ministro della sanità Jens Spahn, hanno alimentato queste speranze. Si è parlato di una campagna autonoma di vaccinazione dei bambini da realizzare grazie all’uso di milioni di dosi presi dalle scorte vaccinali. In Turingia è stata perfino pianificata un’“estate di vaccinazioni per bambini, adolescenti e famiglie”. Qui, un sondaggio del gruppo di ricerca Cosmo ha rilevato il forte desiderio dei genitori tedeschi di vedere immunizzati i loro bambini e quasi due terzi di coloro che hanno figli adolescenti si sono detti pronti a farli vaccinare subito.

Alexandra Ligges-Hufnagel, 48 anni, di Dortmund, non capisce perché i genitori si oppongano alle vaccinazioni. Se fosse per lei, i suoi figli Felix e Maximilian, rispettivamente di 17 e 20 anni, sarebbero stati immunizzati molto tempo fa. Per chiedere di velocizzare le cose, insieme ad altri rappresentanti dei genitori hanno scritto lettere al sindaco e al ministro dell’istruzione. “I ragazzi sono stati fermi 14 mesi”, dice. “Felix è stato messo in quarantena quattro volte”. Adesso dovrebbe poter almeno preparare il suo esame di maturità senza preoccuparsi. E Maximilian vorrebbe mettere finalmente piede all’interno della sua università.

Questo succederà se i due potranno vaccinarsi, il che potrebbe non accadere molto presto, stando a quanto emerso dal vertice nazionale sulla campagna vaccinale del 27 maggio tra la cancelliera Angela Merkel e i governatori regionali. Dopo l’approvazione dell’Ema e l’abolizione delle fasce di priorità per i gruppi a rischio, entrate in vigore il 7 giugno, bambini e adolescenti dovranno mettersi in fila come le altre persone dei diversi gruppi di età per farsi vaccinare, anche se le dosi nel paese sono ancora limitate. Secondo i piani delle autorità, tutti coloro che vogliono vaccinarsi dovrebbero poterlo fare entro la fine dell’estate.

Domande in sospeso

Ma è giusto creare una sola lista d’attesa per ragazzi in buona salute e persone di più di quarant’anni? E ha senso da un punto di vista medico?

Molte domande riguardanti la vaccinazione dei bambini restano ancora in sospeso. Per dare delle risposte è utile guardare cosa succede all’estero – negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Israele – e osservare come si sono organizzati e come hanno vaccinato i più giovani. Primo, non hanno agito alla cieca e in fretta, ma basandosi su dati scientifici. Secondo, e più importante, non l’hanno fatto per i motivi sbagliati,

cioè seguendo logiche da campagna elettorale, come se fosse una promessa rivolta a persone che si sono stufate della pandemia.

E in Germania non tutti gli esperti sono entusiasti all’idea di vaccinare i bambini e adolescenti senza stabilire dei criteri. Tra le voci critiche ce n’è una che andrebbe ascoltata con attenzione: quella del comitato permanente sui vaccini (Stiko), la commissione indipendente d’esperti che fornisce un’analisi scientifica sui rischi e i benefici della vaccinazione. Lo Stiko fa parte dell’istituto Robert Koch, il centro federale per il controllo delle malattie.

Le valutazioni preliminari del comitato rischiano di smorzare l’euforia intorno alle vaccinazioni. “Ne stiamo ancora parlando”, spiega Rüdiger von Kries, professore di pediatria sociale e medicina degli adolescenti all’università Ludwig Maximilian di Monaco. Secondo lui, le vaccinazioni tra i 12 e i 17 anni non saranno probabilmente raccomandate a tutti indistintamente, ma solo alle persone con disturbi preesistenti come diabete, tumori o immunodeficienze.