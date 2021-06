La variante delta del covid-19, che ha travolto il Regno Unito, è diventata dominante in Portogallo ed è apparsa in vari focolai in Germania, Francia e Spagna, spingendo i funzionari sanitari europei a chiedere ulteriori azioni per rallentarne la diffusione.

La variante, che è emersa per la prima volta in India, rappresenta per ora solo una minima parte dei casi totali di covid-19 in Europa continentale, ma sta guadagnando terreno, secondo un’analisi dei dati genomici globali proveniente dalla base dati di tracciamento del virus Gisaid.

Questa variante rappresenta il 96 per cento delle infezioni covid-19 sequenziate in Portogallo, più del 20 per cento in Italia e circa il 16 per cento in Belgio, secondo i calcoli del Financial Times. Il piccolo ma crescente numero di casi ha sollevato la preoccupazione che la variante delta possa vanificare i progressi fatti dall’Ue negli ultimi due mesi, e che hanno portato le nuove infezioni e i decessi al loro livello più basso almeno dall’autunno scorso. “Siamo in procinto di schiacciare il virus e la pandemia, e non dobbiamo assolutamente permettere che la variante delta prenda il sopravvento”, ha dichiarato il 22 giugno il ministro della salute francese Olivier Véran ai giornalisti presenti in un centro di vaccinazione di Parigi.

Véran ha detto che dal 2 al 4 per cento dei campioni di virus analizzati in Francia sono risultati della variante delta: “Potrebbe sembrare una percentuale ancora bassa, ma è analoga alla situazione nel Regno Unito di qualche settimana fa”. L’analisi del Financial Times dei dati di Gisaid suggerisce che questa percentuale potrebbe essere più alta.