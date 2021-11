Marie e il suo compagno hanno cercato di avere un bambino per più di dieci anni senza riuscirci, ma alla fine hanno dovuto cercare un’altra strada. “Abbiamo effettuato una procedura per la donazione di gameti in Francia, ma non ha funzionato”, racconta lei. Poi è emerso un altro problema: le liste d’attesa per la procreazione assistita erano di due anni. “E se la procedura non funziona, devi aspettarne altri due ”, osserva Marie. Questi ritardi li hanno portati a temere il peggio: avrebbero oltrepassato il limite massimo dei 45 anni di età previsto in Francia per le donne che vogliono avere accesso alla procreazione assistita. “Se puoi permettertelo vai in un altro paese europeo dove puoi accedere alle stesse procedure, ma più velocemente”, spiega.

Anche lo sperma viaggia

“Un’amica embriologa mi ha detto che nella sua clinica arrivano spesso donatori danesi. Avevo visto una trasmissione intitolata The vikings are coming (i vichinghi stanno arrivando) che parlava proprio dello sperma danese. Ho pensato che la Danimarca fosse un buon punto di partenza”, dice Liv Thorne, che ha raccontato la sua esperienza di madre single in un libro pubblicato di recente nel Regno Unito. La donna ha ottenuto del liquido seminale donato in Danimarca e se l’è fatto spedire direttamente a casa sua. Perché? Per mancanza di materiale: “Donare sperma non è una cosa che gli uomini fanno normalmente nel Regno Unito”, spiega. Non è l’unico paese con questo problema: secondo dati del 2018, in Italia la maggior parte di sperma importato proveniva da Spagna, Danimarca e Svizzera. “Trasportare il liquido seminale è relativamente semplice, perché un campione di sperma si deteriora pochissimo quando viene congelato e poi scongelato”, spiega Iñaki González Foruria, uno specialista della clinica per la fertilità Dexeus mujer. Diverso è il caso della donazione di ovuli, che invece sono molto più sensibili al congelamento e a molti altri fattori. È dunque molto difficile mantenerli in buone condizioni durante il trasporto, perciò molte persone devono andare all’estero per poter ricevere degli ovuli.

Marie è andata in Spagna e non è l’unica. Come lei, anche Erika (che, come Marie, ha chiesto di essere indicata con uno pseudonimo in questo articolo), una donna ungherese che dal 2017 cerca di concepire un bambino con il suo compagno senza riuscirci e sta cercando di avere accesso alla donazione di ovuli. Questa pratica è possibile in Ungheria, ma il governo impone che la donatrice appartenga alla famiglia. “Non ho parenti che possano donare un ovulo”, spiega Erika. È questo il motivo principale che l’ha spinta a superare il confine con la Slovacchia, ma hanno avuto un ruolo importante anche la saturazione e la disumanizzazione del sistema sanitario ungherese. “Ci sentiamo delle cavie. Per noi è importante essere trattate come esseri umani e non sentirci come se fossimo su un nastro trasportatore. Non fai neanche in tempo a tirarti su gli slip che il dottore sta già trattando un’altra paziente”.

Secondo [uno studio recente](https://www.fertstert.org/action/showPdf?pii=S0015-0282(13)00396-8), nel 5 per cento dei casi i trattamenti per la fertilità in Europa implicano dei viaggi all’estero. Le destinazioni più gettonate sono Spagna, Repubblica Ceca, Danimarca e Belgio. Nel 2019, per esempio, le cliniche per la fertilità spagnole hanno effettuato 18.457 cicli di trattamenti per persone provenienti dall’estero, la maggior parte da Francia e Italia. La Danimarca ha effettuato più di ottomila trattamenti per pazienti dall’estero, il 21,69 per cento del totale. In Belgio, nel 2018, 13 cicli di fecondazione in vitro su cento sono stati effettuati su pazienti che venivano all’estero, per la maggior parte da altri paesi dell’Unione europea. In Lituania, invece, tra il 2018 e il 2020 il ministero della salute ha registrato solo dieci non residenti, provenienti da Russia e Bielorussia, che hanno richiesto l’accesso alle tecnologie di procreazione assistita.

Cosa cercano le persone in questi paesi?

Le persone intervistate da Civio sono una piccola parte dei milioni che cercano aiuto nelle tecnologie di procreazione assistita – grazie a cui sono nati circa otto milioni di bambini – che per un motivo o per un altro si sono sentite costrette a cercare questa opportunità lontano da casa.

Le motivazioni più comuni sono i vincoli legali imposti nei loro paesi d’origine. Metà dei paesi europei impedisce l’accesso alla procreazione assistita alle coppie formate da due donne e quasi un terzo dei paesi estende questo divieto a donne single. Ci sono però anche altre barriere, per esempio i limiti di età o il numero di cicli finanziati dal servizio sanitario pubblico. Tra le altre ragioni ci sono le lunghe liste d’attesa, come in Francia, la ricerca di un servizio sanitario di qualità più alta o meno costoso e a volte il desiderio di donazioni anonime.

In paesi come l’Ungheria, dove per le coppie lgbtq+ è vietato l’accesso alle tecnologie di procreazione assistita, le cliniche per la fertilità straniere pubblicizzano i loro servizi a potenziali clienti. “Le cliniche di Repubblica Ceca, Ucraina e poi anche Austria hanno cominciato a fare pubblicità in ungherese, offrendo servizi più o meno allo stesso prezzo del settore privato nel paese d’origine ”, racconta Bea Sandor, portavoce della ong per i diritti lgbtq+ in Ungheria Háttér society.

Per Marie e il suo compagno la lingua non ha rappresentato un ostacolo quando sono andati in Spagna: “Non parlo spagnolo, ma per i francesi è facile farsi capire. Nelle cliniche che prendono in carico pazienti che vengono dalla Francia si parla francese”, spiega. Secondo la ginecologa Marisa López Teijón, direttrice della clinica per la fertilità Institut Marquès, le sue pazienti straniere “arrivano da più di 50 paesi diversi”. È anche comune per le cliniche più famose aprire delle sedi all’estero.