Tecnologie per seguire il ciclo mestruale o diagnosticare l’endometriosi: le “femtech”, le aziende dedicate alla salute delle donne, sono in grande crescita e soddisfano necessità che in precedenza non sono state prese abbastanza in considerazione.

A Lille, nel nord della Francia, la Lattice medical lavora alla ricostruzione mammaria per le donne che hanno subìto l’ablazione del seno a causa di un cancro. La startup, creata nel 2017, ha sviluppato un impianto che rigenera i tessuti adiposi della paziente.

“Proponiamo un’alternativa al silicone: un impianto stampato in 3D che usa un biomateriale interamente riassorbibile”, spiega Julien Payen, cofondatore dell’impresa. La Lattice medical vorrebbe arrivare a uno studio clinico entro la fine dell’anno.

Il lavoro delle associazioni

Questa è una delle soluzioni proposte nel mercato emergente delle femtech, contrazione tra le parole inglesi female e technology. Il termine, piuttosto generico, indica le aziende che hanno sviluppato tecnologie destinate a migliorare la salute e il benessere delle donne.

Per esempio può trattarsi di strumenti di diagnostica, in particolare per l’endometriosi. La startup Ziwig, cofondata e presieduta dall’imprenditrice Yahya El Mir, ha sviluppato un test salivare che permette di rilevare precocemente qualsiasi forma di endometriosi in pazienti per le quali spesso non è stata possibile una diagnosi. Il test si basa sulla tecnologia del sequenziamento ad alto rendimento e ricorre all’intelligenza artificiale. Ziwig ha creato anche una piattaforma di controllo per le pazienti.

“Stiamo discutendo con le autorità sanitarie in Francia”, spiega Yahya El Mir sottolineando l’esistenza di “una sensibilità del pubblico grazie al lavoro delle associazioni di pazienti”.