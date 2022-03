L’introduzione dell’ora legale è spesso attribuita a Benjamin Franklin, che scherzava sul fatto che, svegliandosi con il sole già alto, si potevano risparmiare candele e olio per le lampade. In realtà fu l’astronomo ed entomologo neozelandese George Hudson che, nel 1895, propose di cambiare l’orario per avere più luce naturale per studiare gli insetti.

Gli Stati Uniti adottarono l’ora legale nel 1918 per risparmiare energia durante la prima guerra mondiale, poi di nuovo nella seconda guerra mondiale, secondo la rivista Smithsonian. Alcuni stati la mantennero, altri no e nel 1966, l’Uniform time act stabilì quale fossero l’ora legale e l’ora solare per tutto il paese.