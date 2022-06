Ma non l’ha fatto. “Non oso rientrare al lavoro”, spiega. Moe Moe teme di essere attaccata sui social network e accusata di essere troppo debole per resistere alle sofferenze necessarie per sconfiggere l’esercito. Quando una sua amica ha ripreso il vecchio posto di lavoro in una scuola pubblica dopo aver esaurito le riserve economiche indispensabili per i medicinali per il padre malato, è stata minacciata di morte e l’indirizzo della sua scuola è stato pubblicato online.

Inizialmente Moe Moe non si è preoccupata. Molti birmani pensavano che il movimento rivoluzionario per deporre la giunta militare avrebbe prevalso nel giro di poche settimane o pochi mesi. Ma con il passare del tempo sono arrivati i problemi economici. Alcuni scioperanti hanno trovato un nuovo impiego. Moe Moe, 36 anni, si è stancata di dover chiedere denaro alla madre, e cinque mesi dopo il colpo di stato ha cominciato a pensare di tornare a scuola.

Nel febbraio 2021, dopo il colpo di stato dell’esercito birmano, Moe Moe e altre centinaia di migliaia di dipendenti pubblici hanno deciso di scioperare, ricevendo la promessa che la resistenza si sarebbe presa cura di loro. Quando il movimento d’opposizione al golpe si è strutturato meglio, formando un governo ombra chiamato Governo di unità nazionale (Nug), sono stati raccolti 120mila dollari per sostenere circa 360mila dipendenti pubblici che avevano abbandonato le loro scrivanie. Ma Moe Moe (non il suo nome reale), insegnante in una scuola pubblica, non ha mai visto un kyat (la moneta birmana).

Ma quando l’esercito ha aumentato la violenza in modo esponenziale, la resistenza ha cambiato strategia. A settembre Duwa Lashi La, presidente del Nug, ha formalmente dichiarato guerra all’esercito, dando il suo imprimatur alle nuove milizie che da mesi affrontavano le forze armate. Lashi La ha invitato i birmani a unirsi alla lotta. “Dobbiamo avviare una rivolta al livello nazionale, in ogni villaggio e città di tutto il paese”.

Il governo ombra ha esortato la popolazione a tagliare qualsiasi legame con il regime. L’invito non è rivolto solo ai dipendenti statali, ma anche alle aziende e alle agenzie straniere che forniscono aiuti. Il Nug ha chiesto agli studenti delle scuole pubbliche di smettere di frequentare le lezioni e ai cittadini comuni di non pagare più le tasse e le bollette. Anche le vacanze sono state politicizzate. Ad aprile il Nug ha invitato i cittadini a boicottare le festività durante il Thingyan, l’anno nuovo birmano, nel timore che la giunta registrasse le immagini delle persone in festa per usarle per la propaganda. “La rivoluzione diventerà uno stile di vita, questa è la retorica”, spiega Min Zin del think-tank birmano Istituto per la strategia e la politica.

Pericolo di rappresaglie

Molti birmani hanno scelto di partecipare alla lotta sacrificando lo stipendio e rischiando la vita per manifestare la rabbia verso l’esercito. Quelli che non possono o non intendono adeguarsi alle nuove norme di comportamento sono messi al bando. Quando nel marzo 2021 la catena di distribuzione 1 Stop Mart è rimasta aperta durante uno sciopero, la reazione è stata così aggressiva che i dipendenti hanno avuto paura di rimetterci la vita. Più recentemente l’unione studentesca di un’università pubblica di Mandalay, seconda città del paese, ha definito “traditori” sette studenti che avevano partecipato alla propria cerimonia di laurea.