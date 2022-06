La città ha un peso eccezionale nel conflitto politico e militare tra Russia e Ucraina da vent’anni. Nel 2004, quando a Kiev erano scoppiate le proteste contro le elezioni truccate, i politici locali di Severodonetsk avevano avuto un ruolo di primo piano nelle proteste per l’indipendenza e avevano minacciato di chiedere aiuto militare alla Russia. Dieci anni dopo, nel 2014, le proteste hanno rovesciato il presidente filorusso dell’Ucraina, e la Russia ha invaso il Donbass mentre le truppe filorusse hanno occupato Severodonetsk da maggio a luglio, finché le forze ucraine l’hanno ripresa. Da allora è rimasta in mano ucraina, appena a nord della linea di contatto che divide le forze russe e ucraine nella regione.

Una tenaglia più modesta

Il 24 febbraio di quest’anno la Russia ha invaso nuovamente l’Ucraina, contando di circondare le forze ucraine nel Donbass con un ampio movimento a tenaglia, salendo verso nord dalla costa del mar d’Azov e verso sud da Charkiv per puntare sulla città di Dnipro. Ma questa manovra si è rivelata troppo ambiziosa, e le forze russe hanno fatto ricorso a una tenaglia più modesta – una spinta a sud da Izyum e un’altra a nord da Popasna – per catturare una porzione ucraina più piccola che si incunea nel territorio controllato dai russi.

Severodonetsk si trova all’estremità orientale di quella tasca ed è la porta di accesso al nordest della provincia di Donetsk, l’altra parte del Donbass. È un obiettivo più facile per la Russia perché le forze ucraine più avanzate hanno meno copertura dall’aviazione e dall’artiglieria.

Conquistandola insieme a Lysyčansk si aprirebbe un percorso a ovest verso Slovyansk, la prima città caduta in mano ai russi nel 2014, e Kramatorsk, un centro industriale. La Russia ha attaccato Slovyansk da nord, ma ha dovuto lottare per sfondare. L’Ucraina è in posizione di vantaggio e almeno un tentativo per attraversare il fiume Sieversky-Donets a maggio si è concluso con un disastro.

Il controllo di Severodonetsk offrirebbe un’altra via di avvicinamento, anche se non facile, dal momento che i russi dovrebbero comunque attraversare il fiume e assaltare la vicina Lysyčansk, che si trova su una collina 150 metri più in alto di Severodonetsk. In questo senso, quella di Severodonetsk non è affatto una battaglia decisiva. Ma se la Russia la prendesse insieme a Lysyčansk, in effetti controllerebbe tutta la provincia di Luhansk. E se alla fine Slovyansk e Kramatorsk dovessero cadere, la Russia controllerebbe anche quasi tutte le città più grandi della provincia di Donetsk. Questo, a sua volta, le consentirebbe di affermare di essere riuscita in qualche modo a raggiungere il suo obiettivo dichiarato per cominciare la guerra, cioè “liberare” il Donbass.