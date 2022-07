Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) ha avvertito che la fame ad Haiti è destinata a peggiorare a causa dell’aggravarsi della violenza tra bande, dell’alto costo dei generi alimentari e dell’aumento dell’inflazione, mettendo a rischio gli sforzi di assistenza umanitaria in questo paese colpito dalla crisi.

In una dichiarazione del 5 luglio il Pam ha affermato che l’insicurezza intorno alla capitale haitiana, Port-au-Prince, dove le bande hanno bloccato le strade e preso il controllo dei quartieri, ha reso difficile per la popolazione accedere e comperare il cibo.

Più di un milione di persone nella capitale è già in condizioni di insicurezza alimentare e le consegne di prodotti coltivati localmente, come le banane, non possono arrivare su strada perché i camion rischiano di essere oggetto di spari o bloccati lungo il percorso, ha dichiarato ai giornalisti Jean-Martin Bauer, direttore del Pam per Haiti. “Ampie fette della popolazione sono isolate dal cuore economico del paese”, ha dichiarato Bauer. “Assistiamo a un aumento significativo della fame nella capitale e nel sud del paese, e Port-au-Prince è l’area più colpita”.

Operazioni umanitarie a rischio

Bande armate hanno anche bloccato la strada che collega la parte meridionale di Haiti, ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite, isolando da Port-au-Prince 3,8 milioni di persone che vivono nei dipartimenti a sud della capitale.

Le violenze hanno costretto il Pam a usare le rotte marittime per inviare aiuti alle aree meridionali e settentrionali del paese, mentre gli operatori umanitari devono essere trasportati per via aerea tramite il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas).

“L’unica soluzione sicura per gli operatori umanitari è l’aereo e, senza finanziamenti adeguati, l’Unhas rischia la chiusura imminente entro la fine di luglio 2022. Questo, in ultima istanza, mette a rischio non solo l’assistenza del Pam ma anche le operazioni umanitarie in tutto il paese”, ha dichiarato Bauer.