Arriva il fumetto Moon Kids

In questo numero comincia il fumetto scritto da Davide Morosinotto e disegnato da Beatrice Galli (che ha anche illustrato la copertina) per Internazionale Kids. Racconta la storia di un gruppo di adolescenti tra i 12 e i 14 anni che vivranno per un anno su una stazione spaziale in orbita intorno alla Luna.

Nel numero ci sono anche due fumetti irriverenti sul Natale, la risposta all’annosa domanda “Mi prendi un gatto?” e un articolo che potrebbe mettervi in difficoltà: preferireste nuotare con un delfino vero o uno robotico? La risposta non è così scontata. In edicola dal 30 novembre.

Cinema

Un po’ di horror non guasta

Preparate i popcorn.

Quiz

La Terra vista dal satellite

È un’isola misteriosa nell’Egeo a forma di ferro di cavallo.

Parole

Mi chiamo così

Cosa fare quando qualcuno pronuncia male il tuo nome.

Ambiente

Mi prendi un gatto?

Proviamo a metterci nei panni di un animale domestico.

Tecnologia

Un delfino quasi vero

In un parco acquatico in California si può nuotare con Delle, un delfino robotico.

Scienza

Ricordi indelebili

Perché dimentichiamo in fretta alcune cose, mentre altre si stampano nella memoria.

Portfolio

L’età dell’oro dei dinosauri

Spinosaurus e Crocodylus nelle foto di Paolo Verzone.

Confronto

Alcune forme di protesta per il clima sono esagerate?

Alcuni dicono di sì, altri di no.