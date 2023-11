Europei senza casa

L’Europa è alle prese con la più grave crisi abitativa degli ultimi decenni. Il mercato immobiliare è distorto dall’aumento dei tassi d’interesse e dai costi di costruzione, e trovare un affitto accessibile in alcune città è un’impresa quasi impossibile. La nuova puntata del notiziario Europa Settegiorni confronta la situazione abitativa nei diversi stati dell’Unione e intervista gli esperti sulle possibili soluzioni.

Argentina

La vittoria di Javier Milei è una rivolta elettorale

Rappresenta la stanchezza degli elettori delusi, che non hanno esitato a cedere alle sirene di una rotta pericolosa.

Italia

Che c’è di diverso nel femminicidio di Giulia Cecchettin

La sorella della giovane uccisa a coltellate dall’ex ragazzo ha trasformato un dolore privato in una questione politica.

Fotografia

Sotto la superficie

Il libro Look at me like you love medi Jess T. Dugan è diventato una mostra che espande la ricerca dell’artista statunitense sull’identità e le relazioni.