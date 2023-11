Il libertarismo è un filosofia politica nata negli Stati Uniti che difende una libertà individuale totale rispetto al potere dello stato. Milei, che ha un talento per la sintesi, riassume così la sua posizione: “Tra la mafia e lo stato preferisco la mafia, perché almeno ha dei codici e rispetta gli impegni presi, non mente ed è competitiva”.

Milei è prima di tutto un “libertariano radicale”, come sottolinea il Financial Times, poco abituato alle iperboli. O meglio ancora un “paleo-libertariano”, rappresentante di idee vicine all’anarco-capitalismo, secondo Le Grand Continent .

Se Javier Milei fosse solo di estrema destra, la sua elezione a presidente dell’Argentina rientrerebbe in uno schema elettorale ormai relativamente classico. Ma il vincitore del secondo turno, con ben il 56 per cento dei voti , va oltre questa lettura. Questo rende il suo caso intrigante e solleva diverse domande.

Milei usa una comunicazione demagogica ma efficace: si fa riprendere con una motosega in mano promettendo un taglio alla spesa pubblica pari al 15 per cento del Pil, un elettroshock colossale, ed elenca i ministeri di cui vorrebbe sbarazzarsi: quello della cultura, dell’ambiente, della parità di genere.

La sua vittoria è senza dubbio un voto di protesta da parte della popolazione di un paese fallito. Oggi il 40 per cento degli argentini vive sotto la soglia di povertà, mentre l’inflazione è al 143 per cento e il governo non può ripagare i suoi debiti. Il voto per Milei è “una sorta di rivolta elettorale motivata dalla crisi economica e dal malcontento sociale crescente”, scrive Pablo Stefanoni, professore argentino e autore di un saggio intitolato La rivolta passa da destra?.