In vista delle elezioni europee, che in Italia si terranno l’8 e il 9 giugno, i sondaggi danno l’estrema destra favorita in molti paesi dell’Unione. Sovranisti e nazionalisti potrebbero addirittura formare il secondo gruppo politico più importante del parlamento di Strasburgo. Tuttavia tra queste forze non mancano le divisioni. Per esempio c’è una rottura insanabile tra il partito francese Rassemblement national (Rn) e quello tedesco, più radicale, Alternativa per la Germania (Afd).

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega che un maggior numero di deputati di estrema destra influirà davvero sulle scelte dell’Unione solo se il Partito popolare europeo deciderà di allearsi con alcune di queste forze.