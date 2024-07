Al secondo turno delle elezioni legislative francesi la nuova alleanza di sinistra ha ottenuto la vittoria sul partito di estrema destra Rassemblement national, ma non ha raggiunto la maggioranza necessaria per governare. È stato un risultato inaspettato, opposto rispetto a quello delle elezioni europee che aveva portato al voto anticipato. Ora i partiti stanno trattando per creare un governo di coalizione.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega che i governi di coalizione sono frequenti in quasi tutti i paesi dell’Unione e che nel parlamento europeo le alleanze tra i gruppi sono fondamentali, perché ottenere la maggioranza assoluta è quasi impossibile.

Dopo la sconfitta alle legislative francesi il Rassemblement national ha annunciato che entrerà nel nuovo gruppo parlamentare europeo Patrioti per l’Europa creato dal partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán.