I partner della Francia sono preoccupati per la situazione politica del paese, ma non tutti. Il 26 giugno il presidente francese ha ricevuto un visitatore che non è affatto scontento dell’ascesa dell’estrema destra francese: Viktor Orbán, primo ministro ungherese. Il 1 luglio l’Ungheria assumerà la presidenza dell’Unione, dunque Orbán sta facendo il giro delle capitali per preparare l’evento.

Il suo arrivo in Francia precede di tre giorni il primo turno delle elezioni legislative, che potrebbero permettergli di rafforzare il suo progetto politico. Orbán, euroscettico dichiarato, ha teorizzato la trasformazione dell’Unione europea dall’interno e sogna un’alleanza di estrema destra che possa cambiare le carte in tavole, fermare quella che considera come una marcia verso il federalismo e cancellare il sostegno all’Ucraina.

A settembre Marine Le Pen si trovava a Budapest per incontrare il primo ministro ungherese. Due anni prima era toccato a Éric Zemmour, capo dell’altro partito di estrema destra francese, Reconquête, visitare l’Ungheria per esprimere la propria “ammirazione” per il governo del paese.