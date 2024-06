All’indomani delle elezioni europee, a Bruxelles sono in corso le grandi manovre per la nomina dei “volti” dell’Unione europea: la tedesca Ursula von der Leyen sembra in buona posizione per ottenere un secondo mandato alla guida della Commissione europea, che però non è scontato.

“Abbiamo vinto le elezioni europee!”, ha affermato la sera del 9 giugno Von der Leyen, che è anche la vicepresidente del Partito popolare europeo (Ppe, centrodestra), la prima forza del parlamento europeo.

Per essere confermata Von der Leyen dovrà innanzitutto ottenere il sostegno del consiglio europeo, l’organismo che riunisce i capi di stato e di governo dei Ventisette, che si riunirà due volte entro la fine del mese.