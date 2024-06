La Francia non è l’unico stato in cui l’estrema destra ha ottenuto grandi risultati alle elezioni europee. Certo, sono pochi i paesi del continente in cui queste forze hanno inflitto una sconfitta così pesante al partito di governo, ma la loro ascesa è un fenomeno diffuso.

In Germania l’Alternative für Deutschland (Afd), che perfino Marine Le Pen considera troppo radicale per coabitare all’interno dello stesso gruppo, è stato il secondo più votato del paese. L’Afd ha superato i tre partiti della coalizione di governo: un’umiliazione pesante per il cancelliere Olaf Scholz. Eppure resta il fatto che al primo posto si è piazzata la destra classica, quella dell’Unione cristianodemocratica (Cdu).

Osservando i risultati elettorali si rischia di avere un’illusione ottica. La fisionomia del prossimo parlamento europeo, infatti, non sarà così diversa da quella del precedente. Le due coalizioni rivali di estrema destra crescono, ma non ribaltano la situazione. Anche sommando i loro seggi, infatti, non cambierebbe nulla.