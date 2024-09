Le elezioni presidenziali statunitensi sono sempre state importanti per l’Europa, ma quelle del prossimo novembre sono attese con particolare preoccupazione. In questo video di Arte si mettono a confronto i programmi di Kamala Harris e di Donald Trump su una serie di questioni strategiche per l’Unione, analizzando come potrebbero cambiare le relazioni con gli Stati Uniti dopo la scelta del nuovo presidente.