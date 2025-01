In Europa i posti di lavoro nell’industria automobilistica si stanno riducendo a causa di un forte calo delle vendite. Le principali ragioni di questa crisi sono legate alle difficoltà di far decollare l’auto elettrica e alla crescente concorrenza dei produttori cinesi. Ma è stata la pandemia di covid-19 a dare il primo forte colpo al mercato: rispetto al 2019 le vendite sono scese del 20 per cento.

Il video di Arte.