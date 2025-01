Valter De Cillis lavorava come corriere per un’azienda di logistica che opera per conto di Amazon a Pisa, in Italia. Il suo datore di lavoro l’ha licenziato sostenendo che non raggiungeva l’obiettivo di consegne quotidiane stabilite. Come sindacalista De Cillis si batteva per avere migliori condizioni di sicurezza sul lavoro, e dalla sua vicenda è nata la campagna di sostegno “Io sto con Valter”.

Il video di Arte.