Diritti In Europa c’è un’offensiva contro le donne Il continente fa progressi in tema di uguaglianza di genere, ma resta ancora molto da fare.

Ucraina Il rischio principale dopo il vertice con gli Stati Uniti L’incontro in Arabia Saudita ha ristabilito il sostegno militare statunitense all’Ucraina, ma le condizioni per un cessate il fuoco sono ancora ambigue.

L’immigrazione dopo la Brexit Più posti di lavoro per i britannici e meno immigrazione: erano queste le promesse fatte da chi sosteneva la Brexit. Oggi i cittadini dell’Unione europea che lasciano il Regno Unito sono più di quelli che vi si trasferiscono, ma sono stati in gran parte sostituiti da persone provenienti dall’Asia e dall’Africa. Il video di Arte.

Arrivo in quindici minuti

Immagina di poter arrivare ovunque nella tua città in quindici minuti al massimo, senza dover prendere l’auto. Sarebbe bello, vero? L’idea delle “città di 15 minuti” nasce proprio da questo sogno: rendere le città più vivibili, con servizi vicini, strade sicure e più spazi verdi. L’articolo di copertina racconta che alcune città hanno già cominciato a trasformarsi per migliorare la qualità della vita. È tradotto da Frontiers for young minds, una rivista accademica che pubblica testi scritti dai ricercatori e riletti dai bambini, per renderli più chiari e comprensibili.